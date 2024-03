Las RSF acusan al Ejército de boicotear los esfuerzos de la ONU para firmar una tregua durante el Ramadán

Las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han acusado este domingo al Ejército sudanés de boicotear la petición de Naciones Unidas para alcanzar una tregua durante el mes sagrado del Ramadán que comienza este domingo en medio de un cruce de acusaciones entre ambos bandos. Las RSF han denunciado hoy que el Ejército se ha negado a aceptar una propuesta de "buena voluntad" por la que los paramilitares ofrecían la liberación de 537 prisioneros de guerra; "una oferta por desgracia rechazada", según hen hecho saber en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, "en un gesto que deshumaniza a estos individuos, abandonados a su suerte tras su captura en combate". Las RSF han llegado a asegurar que este proceso "contaba con la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja" pero el Ejército declaró su negativa en una nueva "demostración" de que el líder militar sudanés, el general Abdelfatá al Burhan, "prefieren mantenerse en el poder usando al Ejército como herramienta para sus propias ambiciones personales". El CICR no ha confirmado este extremo de la información. Por su parte, el número dos del Ejército de Sudán, el general Yasir Al Atta, declaró este pasado sábado que las autoridades militares no tienen intención de declarar una tregua tras acusar a las RSF de haber usado estas propuestas en el pasado como una argucia mientras proseguía con sus ataques en el país. En una comparecencia pública en Kasala, el general indicó que su superior Al Burhan "dejó claro a todos los interlocutores internacionales que un alto el fuego con las RSF es imposible porque no conocen la ley ni la moral", y recordó que los paramilitares han rechazado siempre sus condiciones para un cese de hostilidades, como la retirada de las ciudades ocupadas y la entrega de su arsenal, recoge el 'Sudan Tribune'.