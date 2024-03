La familia de Antonio Tejado vuelve a prisión un fin de semana más para reencontrarse con él

Quedan cinco días para que Antonio Tejado declare ante el juez después de varias semanas en prisión por ser el presunto autor del asalto que sufrió su tía, María del Monte, y la mujer de esta, Inmaculada Casal, en su domicilio... y este domingo ha recibido la visita de su familia como cada fin de semana. Su madre, María José; su hermano, Chema; y su pareja, Samara, se han acercado hasta la prisión para reencontrarse con él y transmitirle ánimos ante la declaración que se producirá esta semana tras toda la polémica que se ha creado por su detención y supuesta implicación en el asalto de su tía. La imagen de su familia refleja el dolor por el que están pasando, no solo por la detención de su hijo sino por todas las exparejas de este que se han sentado en los platós de televisión este mes para hablar de la vida que llevaba Antonio y de los problemas que tuvieron con él. María José, que es el apoyo incondicional de su hijo, no puede disimular ya la profunda tristeza que siente por el momento tan complicado que está pasando toda la familia. Además, estos días de atrás hemos conocido que habría hablado con María del Monte de todo lo sucedido... sin embargo, no han trascendido los detalles de su conversación.