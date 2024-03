La Caricom convoca para este lunes una reunión de urgencia con EEUU y Francia sobre la crisis en Haití

La Comunidad del Caribe (Caricom) ha convocado para este próximo lunes en Kingston (Jamaica) una sesión extraordinaria con representantes de Estados Unidos, Francia y Canadá para discutir la crítica situación de seguridad en Haití tras el último repunte de la violencia criminal que ha terminado de dejar la capital, Puerto Príncipe, bajo el control de grupos de delincuentes mientras el primer ministro, Ariel Henry, está fuera del país. En una declaración pública efectuada el viernes, el presidente de la Caricom, Mohamed Irfaan Alí, explicó que las conversaciones entre los socios internacionales de Haití para abordar esta nueva crisis de seguridad han arrojado "progresos considerables" pero todavía "no están en el punto en que deberían". Para terminar de acercar posturas, el presidente de la Caricom ha convocado este encuentro en Jamaica con carácter de emergencia porque "el tiempo no está de parte de nadie" y la crítica situación humanitaria en un país de por sí devastado por las catástrofes naturales y de violencia criminal está alcanzando niveles enormemente peligrosos. A la espera de conocer a los asistentes de la reunión del lunes, el presidente Alí ha rogado que el encuentro tenga lugar "al nivel más alto posible para enviar un mensaje claro de unidad entre la Caricom y la comunidad internacional". El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, estará representado en el encuentro de Jamaica por su jefe de Gabinete, Earle Courtenay Rattray. EEUU ANUNCIA LA EVACUACIÓN DEL PERSONAL NO ESENCIAL DE LA EMBAJADA En un mensaje difundido este domingo en redes sociales, la Embajada de EEUU en Haití ha anunciado la evacuación de su personal no esencial dado el aumento de la violencia en las zonas próximas a la misión diplomática. Aunque la Embajada asegura en un mensaje publicado en la red social X que sus puertas siguen abiertas, "la intensificación de la violencia de pandillas en el vecindario cercano a los recintos de la embajada de Estados Unidos y cerca del aeropuerto ha llevado a la decisión del Departamento de Estado de organizar la salida de personal adicional de la Embajada". "El Departamento de Estado está ajustando constantemente su posición sobre la situación de las embajadas y consulados de Estados Unidos en todo el mundo de acuerdo con su misión, el entorno de seguridad local y la situación sanitaria, según corresponda", concluye la nota. Horas después del anuncio, el Mando Sur del Ejército de EEUU confirmó que la evacuación parcial del personal de la Embajada fue efectuada gracias a una intervención de fuerzas militares estadounidenses "conforme a la práctica habitual", según un comunicado recogido por el portal de noticias estadounidense Politico. "A petición del Departamento de Estado, el ejército llevó a cabo una operación para aumentar la seguridad de la Embajada en Puerto Príncipe, permitir la continuación de sus operaciones y la salida del personal no esencial", según la nota. "Esta entrada y salida de personal va conforme a la práctica habitual en nuestras embajadas de todo el mundo y ningún haitiano abordó el avión militar", ha remachado el Ejército de EEUU.