Kerem Bürsin, dispuesto a quedar con Terelu Campos para conocerla

Hace años, Terelu Campos confesaba en 'Sálvame Diario' que tiene cierta atracción por "José Coronado, pero me gusta mucho más Eduard Fernández. Ya lo he dicho muchas veces pero no me echa cuentas". Cuatro años más tarde, sus declaraciones han resonado más fuerte que nunca y a lo largo de estas semanas se ha hablado de ello. Tanto es así que hace unos días le preguntábamos a Eduard Fernández si tendría una cita con la colaboradora de televisión y nos comentaba que, aunque está felizmente enamorado, sí que quedaría con ella para tomar un café. Sin embargo, parece que le ha salido otro pretendiente a Terelu, ya que este fin de semana se ha dejado ver por el Festival de Málaga, Kerem Bürsin, el conocido actor turco que ha levantado pasiones en nuestro país por sus papeles en diferentes series de televisión. Allí, le hemos preguntado si estaría dispuesta a tener una cita con Terelu y, sorprendentemente, nos ha confesado que se tomaría cone ella "una cerveza amigable, jajaja, estoy bromeando, sí, es genial" y aseguraba que "no creo que en la vida debamos cerrar puertas, debemos abrir puertas, así que veremos". Aunque ha dicho en infinidad de ocasiones que ahora mismo no está abierta al amor, quién sabe, quizás después de escuchar las palabras del conocido actor decide por fin a dar el paso y salir de ese encierro sentimental para darse una oportunidad de nuevo.