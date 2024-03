José Pastor y María Romanillo desvelan que mantienen una relación sentimental

Numerosos rostros conocidos se dejaron ver este sábado por el Festival de Cine de Málaga para acabar por todo lo alto con esta semana en la que se ha reivindicado el cine español y latinoamericano. Entre todos los asistentes, nos llamó especialmente la atención José Pastor y María Romanillo, que por primera vez, desvelaron en exclusiva a Europa Press que mantienen una relación sentimental. Fue el actor quien, con total naturalidad, confesó ante nuestros micrófonos que "nos conocimos aquí entregando un premio". Por aquel entonces "yo no sabía quién era ni ella sabía quién era yo y nos conocimos y dije, 'ah, qué chica tan maja' y ella igual". Aunque llevan un año conociéndose y compartiendo su vida juntos, el intérprete malagueño nos reconocía que su novia quiere casarse, todo lo contrario que él: "Yo veo casarse hoy día, a no ser que te interese legalmente, no le veo mucho sentido, pero a ella le hace ilusión". Eso sí, aun así, no descarta pedírselo formalmente porque sabe que es algo que le hace mucha ilusión a la actriz: "Llegado el momento igual, pero bueno, todavía queda". Con la agenda llena de proyectos, el actor sigue disfrutando del éxito que ha cosechado por su interpretación de Miguel Bosé en el biopic de su vida: "Personalmente yo no conocía mucho sobre su vida, entonces ha sido muy interesante y luego a nivel profesional el personaje a mí me ha hecho que se me conozca más en esta industria porque de repente la gente se ha fijado en quién era la persona que hacía de Miguel Bosé, entonces para mí ha sido un proyecto súper importante que todavía me sigue dando muchas alegrías. Pasado mañana voy a la unión de actores, que estoy nominado, y estoy súper feliz". Por su lado, también hablamos con María Romanillo, a quien le confesábamos que nos acabábamos de enterar que mantenía una relación con Pastor: "¿No lo sabías? sí, nos conocimos el año pasado aquí, pues fue muy bonito, nos conocimos, nos hicimos amigos y surgió el amor". Hablábamos con ella sobre los planes de boda y nos desvelaba que "el no quiere. Llevábamos muy poco todavía para casarnos. pero... pero él no quiere, yo se lo digo de broma... yo se lo digo, pero es de broma. Hombre, tengo 19 años. no me voy a casar. Hacemos unas locuras de jóvenes". De momento ni boda ni maternidad, ya que lo que sí que tienen claro es que no quieren ser padres tan jóvenes: "Eso lo tenemos clarísimo. Bueno, somos padres de una bonita gata, que se llama Lilo, pero no. Uf, bueno, a ver, a mí me pilla muy lejos. Es la idea, que soy muy joven, pero de momento, con este trabajo y con esta vida, no. En nosotros, en nuestra relación y en nuestra carrera, sobre todo". Por último, la actriz nos desveló que su sueño junto a José es "hacer una comedia romántica con él, tengo muchas ganas, o lo que sea, eh, o sea, cualquier cosa, aunque hagamos de primos.... está todo bien, trabajar con él. Sería increíble".