Jorge Prado empieza la defensa del título con triunfo en el GP de Argentina

(Actualiza con declaraciones de Jorge Prado)

Redacción deportes, 10 mar (EFE).- El español Jorge Prado (GasGas) comenzó la defensa de su título mundial de la categoría reina de motocrós (MXGP) con la victoria en el Gran Premio Patagonia-Argentina, disputado en el circuito de Villa la Angostura, en el que ganó la primera manga y fue segundo en la segunda tras el esloveno Tim Gajser (Honda).

Contabilizadas las dos mangas y la carrera de clasificación del sábado, Jorge Prado encabeza la clasificación general con 54 puntos, tres más que su principal rival para el título la pasada temporada, el francés Romain Febvre (Kawasaki) y que el propio Gajser, cuádruple campeón universal.

El piloto gallego, que fue cuarto en la manga de clasificación del sábado, tomó el mando desde el inicio en la primera manga y no lo abandonó, mientras que el resto de aspirantes o se caía, como el esloveno Tim Gajser, o se veían enzarzados en la lucha para progresar.

Prado acabó ganando con 9.547 segundos de ventaja respecto al francés Romain Febvre (Kawasaki), su gran rival la pasada campaña, quien comenzó cuarto pero mejoró hasta el segundo puesto al superar al letón Pauls Jonass (Honda) y a su compatriota Maxime Renaux (Yamaha).

El podio de la manga inicial lo completó el piloto báltico, a 15.247 de Prado, que precedió a Renaux y a Gajser, que se sobrepuso a la caída inicial.

El otro español participante en la categoría reina, el también gallego Rubén Fernández (Honda), tuvo que desistir a competir este domingo tras lesionarse en la prueba de clasificación del sábado.

En la segunda carrera del Gran Premio el dominio correspondió a Gajser, que fue el más rápido en la salida y emprendió camino hacia una victoria irremisible por delante de Prado, al que aventajó en 10.489.

Febvre, que partió cuarto, acabó adelantando a Jonass, pero no pudo progresar más y terminó tercero a 20.185 del esloveno y a 9.696 de Prado.

La segunda prueba del Mundial 2024, el Gran Premio de España, se disputará el próximo día 24 en el circuito internacional de la Comunidad de Madrid, en Intu Xanadú-Arroyomolinos, donde Prado tratará de retener el liderato.

"Ha sido un gran fin de semana, estoy súper contento de ganar y coger la placa roja. Gajser y Febre iban muy deprisa pero he podido mantener el ritmo toda la manga, incluso he intentado acercarme a Tim pero con los doblados he perdido algo de tiempo", comentó Prado.

"Como la pista estaba algo traicionera he preferido al final mantenerme a salvo. Me he encontrado muy bien, muy a gusto con la moto y feliz de volver a España con la placa de líder", añadió el piloto lucense. EFE

jap/ism