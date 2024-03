India se queda con un solo responsable electoral a pocas semanas de las elecciones generales

La dimisión este pasado sábado del comisario electoral Arun Goel ha dejado a la Comisión Electoral de India con solo un responsable al frente a pocos días del anuncio del calendario definitivo para las elecciones generales de 2024, previstas en principio para abril o mayo. Goel ha dimitido por motivos no especificados -- fuentes de la cadena NDTV explican que ha sido por "razones personales", sin dar más detalles -- y, sumado a una vacante previa, deja al presidente de la Comisión, Rajiv Kumar, como único integrante de un organismo constitucional clave en la celebración de los comicios. Queda por ver el impacto de la dimisión de Goel sobre el anuncio del calendario electoral dado que el proceso para encontrar a un sucesor es bastante complejo. Primero, es necesario configurar una comisión para seleccionar a cinco candidatos y la decisión final dependerá de otro panel dirigido por el primer minstro del país, Narendra Modi, y por el líder de la oposición en el Parlamento indio, en este caso el presidente del partido del Congreso Nacional Indio y jefe de la formación en la cámara baja, Mallikarjun Kharge. Kharge ha manifestado este domingo en redes sociales su indignación por el caos generado por la dimisión del comisario y denunciado un reciente cambio en el proceso de selección de candidatos a la comisión electoral que excluye de los comités responsables de elegirlos al presidente del Tribunal Supremo del País. "Si no detenemos la aniquilación sistemática de nuestras instituciones independientes, nuestra democracia será usurpada por una dictadura", ha denunciado el político. "Dado que el nuevo proceso de selección de los Comisionados Electorales ha otorgado efectivamente todo el poder al partido gobernante y al Primer Ministro, por qué no se ha nombrado al nuevo comisario electoral incluso después de 23 días de haber finalizado su mandato?", se ha preguntado.