Grupo Nomo prevé elevar sus ventas un 18% en 2024 y crecer en España de la mano de El Corte Inglés

Grupo Nomo, cadena de restaurantes japoneses que nació en 2007, prevé alcanzar unas ventas que ronden entre los 18 y los 19 millones de euros en 2024, lo que supondrá hasta un 18% más, tras cerrar 2023 con una facturación de 16 millones de euros, al tiempo que impulsará su alianza estratégica con El Corte Inglés. En concreto, la firma de restauración encara con optimismo este ejercicio en el que prevé abrir su restaurante insignia en Barcelona, con un local de 500 metros cuadrados en el Eixample. "Es el proyecto más importante a nivel de inversión que hemos realizado hasta la fecha con cerca de 1,6 millones de euros", ha avanzado a Europa Press el director general de Grupo Nomo, Borja Molina-Martell. "Queremos darle su propia personalidad. Es un proyecto muy importante, porque por tamaño nos permitirá trabajar diferentes cosas que hasta ahora no podíamos. Así, en la planta de calle, que tiene 350 metros, pondremos la cocina en el centro, lo que nos permitirá ampliar nuestra oferta gastronómica. Además, la coctelería tendrá un peso importante y habrá alguna novedad más en el piso de arriba. Buscamos un espacio donde el cliente esté muy a gusto y pueda estar disfrutando durante más tiempo", ha explicado, señalando que del interiorismo del local se encarga el estudio de Ricard Trench. Un concepto que espera poder replicar a lo largo de 2025 en Madrid, donde cuenta actualmente con un restaurante. "Nuestra idea es llevar este concepto en 2025 a Madrid en la zona del Bernabéu o el barrio de Salamanca", ha reconocido Molina-Martell. Otra vía de crecimiento del grupo es la alianza con El Corte Inglés a través de la marca Nomo Market -el 'naming' con el que inició su 'delivery' hace 12 años y que después pasó a llamarse Nomomoto-, el novedoso formato de cocina continua e inmediata, complementado con servicio 'take away', que cuenta ya con una sede en el Gourmet Experience de Goya en Madrid y en el de Diagonal en Barcelona. "La alianza estratégica con El Corte Inglés para nosotros es muy importante. Llevamos trabajando desde 2019 y por la pandemia se retrasó. De la mano de El Corte Inglés podemos llegar a muchas más ciudades de España, estando presentes con locales de restauración dentro del gourmet, como el de Goya o con corners de sushi dentro de los supermercados como en el de Diagonal", ha señalado. El consejero delegado del grupo ha avanzado que en mayo tienen previsto abrir dentro del nuevo supermercado de Francesc Maciá, que asegura que "será un proyecto espectacular". "La idea es crecer primero en Barcelona y Madrid para luego abrir en diferentes ciudades", ha precisado a Europa Press. DESEMBARCARÁ EN OTRAS CIUDADES A PARTIR DE 2026 De esta forma, la hoja de ruta dle Grupo Nomo se focalizará en seguir abriendo proyectos en Barcelona y Madrid durante este año y en 2025, para afrontar el salto a otras ciudades a partir de 2026. "En nuestro plan estratégico tenemos marcadas ciudades como Zaragoza o Valencia y el País Vasco, pero veremos como está el mercado en ese momento", ha precisado Borja Molina-Martell. De esta forma, 15 años después de la inauguración de su primer local, Borja Molina-Martell y su hermano Juan Molina-Martell, su cuñado, Ramón Jiménez, y su socio japonés, Naoyuki Haginoya, el Grupo Nomo cuenta ya con una red de 10 restaurantes ubicados en Barcelona (Nomo Gràcia, Nomo Galvany y Nomo Sarrià y Nomo Market en El Corte Inglés de Diagonal), en la Costa Brava asociados con la familia Figueras y Xavier Rocas (Far Nomo, Nomo Nàutic y Nomo Mar), en Girona (Nomo Girona), también con la familia Figueras y Roca, y en Madrid (Nomo Braganza y Nomo Market en El Corte Inglés de Goya). El negocio del grupo se complementa con Nomomoto, el servicio de entrega a domicilio y 'take away', que opera en Barcelona desde hace más de diez años y en Madrid desde hace dos.