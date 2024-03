Fernando Gago se declara responsable de la derrota del Guadalajara

Guadalajara (México), 9 mar (EFE).- El argentino Fernando Gago, entrenador de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano, se declaró este sábado como responsable de la derrota 1-2 ante el León, que extendió la crisis del equipo en el torneo Clausura.

"El partido de hoy no me gustó y soy el primer responsable del resultado, no logramos hacer lo que habíamos practicado; sabíamos que ellos nos podían lastimar y así y todo nos lastimaron", dijo en conferencia de prensa.

El Guadalajara sumó su tercera derrota seguida, dos en la liga y una en la Copa de Concacaf, en un partido en el que el equipo careció de contundencia y falló en la defensa.

"No estuvimos finos, pero hay que dar vuelta a la página, descansar y pensar en el partido que viene", aseguró Gago, cuyo equipo aparece en el noveno lugar de la tabla de posiciones con cuatro victorias, tres empates, cuatro derrotas y 15 puntos.

Gago afirmó que aunque el equipo suma tres derrotas en ambos torneos seguirá intentando y siendo ambicioso.

"Tuvimos tres resultados negativos que duelen, pero vamos a seguir trabajando; vamos a intentar, es la ambición que tiene este grupo y como yo como entrenador", expresó.

Chivas recibirá en casa al América el próximo sábado en la fecha 12 del Clausura. EFE

