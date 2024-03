Fernando Alonso: "Hay que buscar soluciones para el ritmo de carrera"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) explicó el desgaste que sufrió este sábado para defender la quinta posición en el Gran Premio de Arabia Saudí y apuntó que necesitan "buscar soluciones para el ritmo de carrera", pensando ya en la cita de dentro de dos semanas en Australia. "Cuando paramos con el coche de seguridad en la vuelta 7 quedaban 42 por delante, entrábamos en una zona un poco desconocida. Tenía mis dudas, de repente teníamos que hacer 42 vueltas con los neumáticos, de si íbamos a poder llegar hasta el final", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press. Alonso tuvo un dura batalla con George Russell, pero confesó que seguramente tanto Mercedes, como un McLaren contra el que no pudo con Oscar Piastri, estén siendo mejor que Aston Martin en carrera. "Nos mantuvimos con una parada y pudimos llegar pero tuvimos un gran rival con George Russell y no podíamos cometer ni un error. Ha sido una carrera mentalmente muy exigente", afirmó. El doble campeón del mundo tuvo que ir al límite y llegó a "besar" el muro. "Mucho susto, nunca quieres cometer un error, mi compi estaba ya fuera de carrera, y se me pasó un poco por la cabeza con los dos fuera sería un gran palo para el equipo. Cogí un poco más de margen después de ese susto", apuntó. "Vamos a ver cómo se da Australia. De Baréin a aquí dimos un pequeño paso, somos rápidos a una vuelta como vimos ayer, pero en carrera no podemos con los McLaren y seguramente con los Mercedes tampoco. Sólo tuvimos la suerte de estar delante de ellos. Vamos a intentar seguir clasificando bien pero hay que buscar soluciones para el ritmo de carrera para la próxima", terminó.