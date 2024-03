Familiares y amigos del joven fallecido por una agresión en una despedida de soltero piden justicia: "Que no se repita"

Familiares y amigos de Sergio Delgado, joven fallecido el pasado 24 de febrero en Burgos como consecuencia de una agresión, han realizado este domingo una concentración en Madrid para pedir justicia y que "no se repitan más estas escenas de odio", bajo el lema 'Justicia para Sergio'. El joven vallisoletano se encontraba en Burgos el pasado 24 de febrero celebrando una despedida de soltero junto a sus amigos. El presunto autor de los hechos, un joven burgalés de 23 años que fue detenido el domingo 25, se encuentra en prisión provisional, investigado por un delito de homicidio. Los asistentes se han reunido en la Plaza de Isabel II en Madrid, frente al Teatro Real, donde Mutua Madrid Open ha colgado una lona en homenaje a Sergio Delgado, que trabajó como creativo para campañas de este evento, en el que aparece una pelota de tenis sobre fondo negro diseñado por el propio Sergio y con su firma. "La familia damos las gracias a la Mutua Madrid Open por haber hecho este increíble homenaje a Sergio. Gracias de todo corazón", ha señalado la hermana del fallecido, que no ha podido contener las lágrimas al recordar a su hermano. La hermana ha pedido que el grito de 'Justicia para Sergio' no solo se quede en las calles sino "en todas las conciencias". También ha querido leer unas palabras un amigo de Sergio Delgado, que ha comentado que era una situación "contradictoria" porque "es muy doloroso estar reunidos por este motivo, pero a la vez muy bonito por ver reunidas a tantas personas que le quieren". El portavoz de la familia de Sergio Delgado, Ángel Tamayo, en declaraciones a los medios, ha señalado que "no hay grandes novedades" en torno a la investigación y que el próximo martes cuatro personas declararán. Tamayo ha compartido las palabras de "delito de odio" que puso sobre la mesa la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, que pidió que cayese "todo el peso de la Justicia" sobre el presunto autor.