Eurodiputados prueban el voto accesible con QR que permite a personas con discapacidad ejercer su derecho al sufragio

Más de una veintena de eurodiputados españoles han probado en Bruselas el voto accesible mediante QR, presentado por Grupo Social ONCE, que permitiría a personas con discapacidad ejercer su derecho al sufragio de manera "independiente y secreta", según ha informado la entidad en un comunicado. El evento ha tenido lugar esta semana en la sede del Parlamento Europeo, donde los eurodiputados han comprobado, con antifaces en los ojos, cómo es el proceso de voto para una persona ciega y "la falta de accesibilidad" que podría ser suplida con un código QR. Además, a la demostración ha acudido la consejera general de la Organización, Bárbara Palau, que ha remarcado que "hacer las papeletas accesibles" es un gesto que convierte "un obstáculo en una oportunidad" de votar de forma autónoma y en igualdad de condiciones. Aun así, este código añade una forma más de ejercer el derecho al voto y desde la Fundación Social ONCE aseguran que en "ningún caso sustituye al voto en braille", aunque sí que permite el acceso al sufragio a "personas con discapacidad visual grave que desconocen este sistema". El mecanismo de este sistema de QR es compatible con todos los dispositivos móviles con mecanismos de lectura de estos códigos, además, necesita que el QR tenga una señal táctil, como indica la Comisión Braille Española; y que el contenido al que redirija este código se cree siguiendo "criterios de accesibilidad". Por su parte, el vicepresidente del Grupo Social ONCE, Alberto Durán, ha recordado que en las últimas elecciones al Parlamento Europeo (2019), "aproximadamente 400.000 personas con discapacidad en 14 países fueron privadas de su derecho al voto debido a su estatus de discapacidad" y ha asegurado que la situación "predomina" en países como Bulgaria, Chipre, Estonia, Grecia, Luxemburgo, Polonia y Rumania, donde una persona bajo tutela total o parcial automáticamente pierde su derecho al voto, según ha informado la entidad en un comunicado. Según Durán, en República Checa o Andorra, este sistema de voto por QR ya ha sido incorporado en los procesos electorales de 2023 y 2021, respectivamente.