Encuestas a pie de urna auguran una victoria ajustada de la Alianza Democrática de centro-derecha en Portugal

La coalición Alianza Democrática (AD) de centro-derecha sería la opción más votada en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Portugal con una ventaja insuficiente para gobernar en solitario, aunque las horquillas de escaños no descartan que sí pueda pactar con la ultraderecha. AD tendría una horquilla de entre el 27,6 y el 31,8 por ciento de votos, según la encuesta a pie de urna de ICS/ISCTE-GfK/Metris publicada por la televisión SIC y el diario 'Expresso'. La coalición formada por Partido Social Demócrata (PSD), el Centro Democrático y Social-Partido Popular (CDS-PP) y el Partido Popular Monárquico (PPM) se impondría así al Partido Socialista, que lograría entre un 24,2 y un 28,4 por ciento. Por detrás quedan la formación de extrema derecha Basta (16,6-20,8 por ciento), Iniciativa Liberal (IL, 4,1-7,3 por ciento), Bloque de Izquierda (BI, 3,2-6,4 por ciento), Libre (2,3-4,9 por ciento), la Coalición Democrática Unitaria (CDU, comunista, 1,3-4,5 por ciento) y Personas-Animales-Naturaleza (PAN, 0,5-3,1 por ciento). Esta aritmética depararía a AD entre 77 y 89 de los 230 escaños de la Asamblea Nacional, el Parlamento unicameral luso, mientras que el PS se quedaría con entre 68 y 80 diputados. Basta sería la tercera fuerza política (44-54 diputados) muy por delante de los liberales (6-12 puestos), el BE (6-12 escaños), la CDU (1-5 representantes) y PAN (1-4 sitios). El estudio que publica la televisión pública RTP confirma la victoria de AD (29-33 por ciento), seguido del PS (25-29 por ciento), Basta (14-17 por ciento), IL (5-7 por ciento), BI (4-6 por ciento), Libre (3-5 por ciento), CDU (2-4 por ciento) y PAN (1-2 por ciento). La encuesta de Pitagórica para TVI/CNN da unos resultados más ajustados, con AD en cabeza (28 a 33 por ciento), seguido de PS (24,5-29,5 por ciento), Basta (16,6-21,6 por ciento), IL (3,3-6,3 por ciento), Libre (2,2-5,2 por ciento), BE (3-6 por ciento), (CDU, 2,3-5,3 por ciento) y PAN (0,8-2,8 por ciento). Por último, CMTV también sitúa a AD al frente (27,2-33,2 por ciento), seguido del PS (23,8-29,8 por ciento), Basta (15,6-20,6 por ciento), IL (3,3-7,3 por ciento), BI (2,7-6,7 por ciento), Libre (2,1-6,1 por ciento), CDU (1,2-5,2 por ciento) y PAN (0,5-3,5 por ciento).