El tenista español Davidovich cae en su debut de Indian Wells y pierde puntos importantes

El tenista español Alejandro Davidovich no pudo (6-3, 6-4) este sábado con el francés Arthur Fils en su debut en el torneo de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada donde el año pasado alcanzó cuartos de final, con lo que perderá buenos puntos en el ranking mundial. 'Foki' no tuvo ni una opción de 'break' en todo el partido, un choque igualado pero en el que no supo meterle una marcha más para pelear por la victoria. El malagueño, que no termina de despegar en 2024, se vio fuera de combate en el desierto californiano en segunda ronda, cuando defendía los curtos de final de 2023. Davidovich salvó dos bolas de rotura en su primer juego con el saque y mantuvo el intercambio hasta que en el octavo juego encajó el 'break' con el que se llevó la manga Fils. El francés siguió muy fiable con su juego en el segundo set y, con otro 'break' en el quinto juego, logró la renta que le dio la victoria. Como en el Masters 1.000 de Shanghái el año pasado, el malagueño volvió a ceder ante el tenista galo, quien igualó (2-2) los duelos entre ambos. Un Davidovich que podría caer varios puestos en el ranking mundial de la ATP, hasta peligrar el Top 30.