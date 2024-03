El temporal en Francia provoca una primera víctima mortal mientras siguen 7 desaparecidos

París, 10 mar (EFE).- El temporal que afecta a Francia se ha cobrado este domingo su primera víctima mortal, un pescador de 80 años en la costa oeste del país, en una jornada en la que las autoridades siguen buscando a siete desparecidos en el sureste.

Según el canal France Bleu, el hombre murió ahogado al ser engullido por la subida de la marea en las costas de la Isla de Ré, en la fachada atlántica de Francia, una zona que se extiende desde la frontera española con el País Vasco hasta la Bretaña y que este domingo está en alerta por riesgo de oleaje y mareas.

El temporal de viento y lluvia ha afectado especialmente al sureste de Francia. Hasta el momento, hay siete personas desaparecidas en los departamentos del Gard (seis) y Ardèche (una).

Entre ellas, figuran dos menores de 4 y 13 años y su padre. La madre de ambos logró escapar del vehículo arrastrado por las aguas del río Gard.

En su comparecencia desde el centro de crisis montado en París por el temporal, el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, aseguró este domingo que los vehículos en los que viajaban los desaparecidos han sido encontrados, "pero no las personas" implicadas en los cuatro accidentes.

Darmanin agradeció el papel de los bomberos, que llevaron a cabo 35 operaciones de salvamiento en las últimas horas, y recordó que el Gobierno "ya había dado numerosas señales de alarma" por las lluvias esperadas.

"No hemos encontrado ninguna huella de los desparecidos, por eso no me puedo pronunciarme, desgraciadamente, sobre su situación. Lo que sabemos es que este episodio ha sido difícil, extremamente violento", refirió el ministro.

Cuatro helicópteros, drones y 300 bomberos están movilizados en las operaciones de búsqueda y rescate.

A primera hora de la mañana, la Delegación del Gobierno del Gard había informado que la primera persona desapareció en Gagnières el sábado por la noche; después se perdió la pista a tres, entre ellos los dos menores, en la zona de Dions; y por último dos mujeres que se dirigían a España -aunque no tenían esa nacionalidad- desaparecieron en Goudargues a las 5 horas de esta mañana.

Posteriormente, se informó del caso de un hombre del que se perdió la pista en Saint-Martin-de-Valama (Ardèche).

En los cuatro casos, se trata de vehículos que circulaban cerca de la orilla del río o sobre un puente. EFE

atc/ie