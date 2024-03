El segundo mejor tenor mundial, Carlos Alberto Velázquez, dará "superconcierto" en México

Ciudad de México, 10 mar (EFE).- El segundo mejor tenor del mundo, el mexicano Carlos Alberto Velázquez, dará un “superconcierto” en la Ciudad de México el próximo 24 de marzo donde mezclará la ópera, los famosos musicales de Broadway y la canción mexicana, según adelanta en una entrevista este domingo con EFE.

“Será un superconcierto apto para todo el público porque partiremos de los grandes ‘hits’ de la ópera. Hacemos un viaje por los musicales de Broadway (...), la canción popular internacional y la canción mexicana”, desgrana Velázquez, que garantiza a los asistentes un evento “supervariado y del gusto de toda la gente”.

El tenor, de 31 años de edad y originario del norteño estado de Chihuahua, quedó en segundo lugar en el Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus, celebrado en España, donde también recibió el galardón a mejor interpretación operística.

“Me da mucho orgullo representar a mi país, poder ser reconocido y nombrado segundo mejor a nivel global”, se congratula, y asegura que Kraus, también tenor de origen español, fue un referente para él.

El concierto, que será acústico y se celebrará en el Foro del Tejedor de la colonia (barrio) Roma Norte, transitará por óperas como 'Rigoletto'; musicales históricos, entre los que figuran 'El Fantasma de la Ópera' y 'La Sirenita', y canciones mexicanas, como 'El Triste', de José José.

Encima del escenario, lo acompañarán los mexicanos Manuel Vera, barítono; la soprano Arisbe de la Barrera y el pianista José Luis Trujillo, quienes serán introducidos por el actor y cantante Ian Couttolenc.

“Una de mis metas es siempre tener contacto con el público. Hay un público cautivo de la ópera y hay un público que quizá no la conoce. (...) Son géneros opuestos, pero, al final de cuentas, todo es música. Es el lenguaje universal”, se sincera Velázquez.

Para el joven tenor, su invidencia ha sido una “compañera” más que un freno en su carrera, que empezó de niño al lado de figuras como Luciano Pavarotti y se forjó en el terreno de la ópera a una edad muy temprana.

“No me ha detenido la discapacidad visual, al contrario. Ha sido una gran amiga y (...) he estado arropado por mucha gente que siempre me ha ayudado”, subraya.

A lo largo de sus 26 años de trayectoria, ha sido dirigido por maestros del calibre del mexicano Rodrigo Macías y, también, ha interpretado óperas completas, lo que comporta “desarrollar a un personaje sobre un escenario”.

“Creo que, a través de la música, ha sido mi forma de ver la vida. Si no con los ojos, sí a través de la música porque (...) puedes saborear, sentir, etcétera”, opina.

Velázquez destaca que las redes sociales son, para él, “superimportantes” porque se convierten en el “vehículo” que le permite estar “más cercano” a la gente.

Por este motivo, ve esencial que los artistas estén pendientes de sus plataformas.

Algunas de sus actuaciones se han hecho virales, como cuando compartió micrófono con el actor y músico estadounidense Drake Bell, de quien se declara fan desde su adolescencia, para interpretar el tradicional ‘Cielito lindo’, del mexicano Quirino Mendoza y Cortés.

“La colaboración con Drake fue una cosa increíble. (...) Él es un gran artista, muy generoso, muy sencillo y de una gran genialidad”, reconoce, y detalla que el video “tuvo millones de vistas”.

Entre los proyectos de futuro, el tenor pone rumbo hacia un álbum de rancheras y un disco de colaboraciones en el mundo del pop, una de las cuales será con el cantante argentino-mexicano Noel Schajris, aunque no pierde la perspectiva del camino recorrido.

"La verdad es que no haría nada diferente. Todo lo que pasamos nos hace ser quienes hoy somos. (...) Soy un hombre muy bendecido y afortunado por poder hacer lo que amo, (...) poder ver el mundo a través de la música", zanja sonriendo.