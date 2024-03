El PP pide apoyo al Congreso para instar al Gobierno a concluir "lo antes posible" la 'Y' Vasca

El PP llevará al Pleno del Congreso de esta semana una iniciativa para que concluya "lo antes posible" la red ferroviaria de alta velocidad de la 'Y' vasca, que conectará Vitoria, Bilbao, San Sebastián y la frontera francesa y supondrá la llegada del tren de alta velocidad al País Vasco. El motivo por el que el Grupo Popular urge a culminar estas obras es porque en la actualidad no hay una comunicación directa entre Vitoria y Bilbao, de modo que este recorrido dura 48 minutos en coche y hasta tres horas en tren, con un trasbordo en Miranda de Ebro incluido. Pero es que, entre San Sebastián y Bilbao, la comunicación ferroviaria más ligera requiere más de tres horas y media de tiempo, frente a la hora y diez minutos que se tarda en coche. A esto se suma que las capitales vascas mantienen en su totalidad el trazado convencional español en su salida hacia la meseta, sin que haya puesto en servicio ni un solo tramo de la alta velocidad, que hoy solo llega desde Madrid hasta Burgos. Por estos motivos, el PP cree que la culminación de la obra "es una indudable mejora" que no solo salva la comunicación interna en Euskadi, sino que también dará servicio al Eje Atlántico y pondrá en funcionamiento un trazado que comunicará el oeste de la península entre sí y con el resto de Europa. Cabe recordar que el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció recientemente que el Gobierno ya ha recibido la declaración de impacto ambiental favorable para la llegada de la alta velocidad a Vitoria-Gasteiz, lo que calificó de "avance decisivo" en el desarrollo de la infraestructura y un paso adelante para iniciar las fases de redacción del proyecto y ejecución de obras. QUE SE PRESENTE UN CALENDARIO DE EJECUCIÓN Al margen de este anuncio, el PP quiere con su proposición no de ley, recogida por Europa Press, que se presente un calendario de ejecución y finalización de cada uno de los tramos pendientes, así como de las obras precisas para su integración urbana en las capitales vascas. También exige al Gobierno que se incorporen "cuantos créditos presupuestarios sean precisos" para llevar a buen término y en el plazo más breve posible las obras que completen esta conexión ferroviaria.