Domingo, 10 de marzo de 2024 (20.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - A las puertas de que comience mañana el mes sagrado del Ramadán, un tiempo de paz y reflexión para los musulmanes, la ofensiva bélica y el hambre en la Franja de Gaza continúan, mientras que en los territorios palestinos de Cisjordania y Jerusalén Este, ocupados por Israel, son muchos quienes temen nuevos brotes de violencia. (ENVIADO).

(foto)(vídeo)

Jerusalén - El jefe rabino sefardí, Yitzhak Yosef advierte que los ultraortodoxos dejarán Israel si el Gobierno acaba con la excepción del alistamiento militar de que disfruta esa comunidad, un debate que cobra actualidad por la guerra en Gaza. por Nuria Garrido (ENVIADO)

Nicosia - El barco de la ONG española Open Arms retrasará al menos hasta mañana su salida hacia Gaza para llevar 200 toneladas de comida para aliviar la hambruna en la Franja, tras cinco meses de guerra entre Israel y Hamás, indicó a EFE una de las entidades organizadoras de este envío de ayuda humanitaria. (ENVIADO).

CRISIS MIGRATORIA

Tijuana/Tapachula (México) - Más de la mitad de las mujeres migrantes citan la violencia doméstica como la principal razón por la que dejaron sus países, un fenómeno documentado en los albergues de las fronteras norte y sur de México. (ENVIADO).



(foto)(video)

CHILE GOBIERNO

Santiago - El presidente de Chile, Gabriel Boric, cumple el lunes dos años en el poder y llega a la segunda parte de su mandato con la mirada puesta en las elecciones locales de finales de año, el pacto fiscal y la reforma de las pensiones. Por Meritxell Freixas. (ENVIADO)

(foto)

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev - Rusia lanzó nuevamente anoche un ataque masivo con drones contra territorio ucraniano, con un total de 39 de esos aparatos, de los que las fuerzas de defensa antiaérea ucranianas lograron derribar 35, mientras las fuerzas rusas, por su parte, destruyeron cuatro aviones ucranianos no tripulados en las regiones fronterizas. (ENVIADO).

Leópolis (Ucrania) - La sugerencia del papa Francisco de que Kiev debería considerar izar "una bandera blanca" suscita duras críticas en Ucrania, donde se recuerda que Moscú no ofrece más opciones que la rendición. Por Rostyslav Averchuk. (ENVIADO).

HAITÍ CRISIS

Puerto Príncipe - La espiral de violencia en Haití ha dado al traste con lo que era una jornada de descanso dominical en Puerto Príncipe, y para la población ahora lo único importante es estar a salvo de las bandas armadas. (Crónica).

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa - Portugal celebra elecciones anticipadas con el socialista Pedro Nuno Santos y el conservador Luís Montenegro como favoritos para suceder a António Costa, que dimitió por supuestas irregularidades tras ocho años en el Gobierno.

(vídeo)(audio)

PREMIOS ÓSCAR

Los Ángeles - La 96 edición de los Óscar reconoce a las mejores películas y profesionales del sector del cine, con la cinta 'Oppenheimer' como rival a batir con trece nominaciones, seguida de 'Poor Things', con once, y 'Killers of the Flower Moon', con diez.

(foto) (vídeo)

- La gala comenzará a las 16:00 PT (horario de la Costa Oeste de EE.UU.), las 00:00 GMT horas del lunes. EFE Internacional

amg/ie