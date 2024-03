David Alonso: Tuve mucho trabajo en la última vuelta, pero supe gestionar adelantamientos

Lusail (Catar), 10 mar (EFE).- El colombiano de origen español David Alonso (CFMoto), vencedor del Gran Premio de Catar de Moto2, reconoció haber tenido 'mucho trabajo en la última vuelta', pero también que supo 'gestionar bien los adelantamientos'.

"Lo tenía todo bastante controlado, pero al llegar a la última vuelta se me ha empezado a complicar, porque me han pasado pilotos por todos lados, por errores míos, y he tenido mucho trabajo, pero he podido gestionar bien los adelantamientos", remarcó Alonso.

El piloto colombiano aseguró que la de Catar "es una carrera que" recordará "mucho, porque siempre" ha "tenido la ilusión de empezar el Mundial ganando y" ponerse "líder".

Como el resto de pilotos de Moto3, David Alonso dijo haber tenido muchos problemas con los neumáticos, "porque los Pirelli han caído de rendimiento más que los Dunlop", pero aseguró que forzó para cambiar su estilo y así "evitar alguna caída, levantando más la moto y estando pendiente donde más se iba la moto, en la salida de las curvas". EFE

