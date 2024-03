(Crónica) Liverpool y City lo dan todo por un empate que deja líder al Arsenal

Liverpool y Manchester City empataron (1-1) este domingo en la jornada 28 de la Premier celebrada en Anfield, un clásico de los últimos años en la liga inglesa trepidante pero que dejó líder al Arsenal, mientras que el Tottenham goleó (0-4) al Aston Villa en la lucha por la cuarta posición en la tabla. El choque de gigantes, quizá el último duelo entre Jürgen Klopp, quien dice adiós al equipo 'red' esta campaña, y Pep Guardiola en el fútbol inglés no defraudó. Ambos equipos tuvieron ocasiones para haberse llevado el partido, pero el reparto de puntos dejó al Arsenal, que venció el sábado al Brentford, en cabeza con 64 puntos, los mismos eso sí que el Liverpool y uno más que el City. El vigente campeón se adelantó a los 20 minutos con un remate de Stones, en un saque de esquina inteligente de Kevin De Bruyne. Los visitantes se merecieron la renta pero en el inicio del segundo tiempo, el City regaló un penalti, donde además quedó lesionado el portero Ederson, que no perdonó Mac Allister. Anfield y los suyos despertaron entonces y Luis Diaz tuvo un par de ocasiones claras. La respuesta visitante fue por parte del jugador más en forma del City, un Phil Foden que esta vez no vio puerta. Jeremy Doku también la tuvo, aunque por otro lado pudo cometer un penalti sobre Mac Allister que reclamaron los locales. Además del plato fuerte de la jornada, el domingo dejó otro duelo directo por la cuarta plaza, que se llevaron los 'Spurs' en Villa Park. Los de Unai Emery sucumbieron como nunca desde su llegada al banquillo de los 'villanos', con una goleada en el segundo tiempo, donde se quedaron con uno menos en el 65'. Para la roja de McGinn, el Villa ya perdía por 2-0, y en los minutos de descuento llegaron otros dos tantos londinenses. El Tottenham suma así 53 puntos por los 55 del Aston Villa, que es cuarto pero con un partido más. --RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 28 EN LA PREMIER LEAGUE. -Sábado. Manchester United - Everton 2-0. Bournemouth - Sheffield United 2-2. Crystal Palace - Luton Town 1-1. Wolverhampton - Fulham 2-1. Arsenal - Brentford 2-1. -Domingo 10 de marzo. Aston Villa - Tottenham 0-4. Brighton - Nottingham Forest 1-0. West Ham - Burnley 2-2. Liverpool - Manchester City 1-1. -Lunes 11. Chelsea - Newcastle.