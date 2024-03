Cari Lapique sale en defensa de Genoveva Casanova

Tras el comentado fichaje de Genoveva Casanova para 'El Desafío', todo el mundo espera que reaparezca públicamente y hable abiertamente sobre la polémica que protagonizó a finales del año pasado cuando fue vista con el por entonces Príncipe Federico de Dinamarca por las calles de Madrid. Sin embargo, parece que por el momento no tiene pensado hablar públicamente sobre ello, ya que la única vez que la hemos podido ver ha sido entrando en las instalaciones de Antena Tres bajo una manta para evitar ser captada por las cámaras de los medios de comunicación. Este sábado estuvimos en la corrida de toros que tuvo lugar en Illescas y pudimos hablar con Cari Lapique sobre Genoveva y lo cierto es que fue de lo más sincera: "Si fuera ella, no hablaría en mi vida, pero no sé lo que hará ella, la verdad". Al comentarle que la empresaria se esconde en los coches para entrar y salir del plató de 'El Desafío', Cari aseguraba que "hace divinamente" y no dudaba en apoyarle en este nuevo proyecto televisivo: "A mí fenomenal, cada uno que haga lo que le dé la gana, ¿por qué no?"". Por último, también nos aseguró que se alegra de que Victoria Federica también vaya a participar con ella: "Uy, a mí genial, monísima y simpátiquísima, sí, fenomenal, ya iré a verlo yo".