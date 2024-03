Bárbara Rey señala directamente a su hijo Ángel Cristo tras aceptar el delito por alzamiento de bienes

El miércoles conocíamos la noticia. Bárbara Rey ha llega a un acuerdo con la Fiscalía y ha aceptado una condena de 1 año y 8 meses de prisión por un delito de alzamiento de bienes. Un pacto con el que se ha autoinculpado y ha reconocido que llevó a cabo varias operaciones financieras y descapitalizó sus bienes en 2011 -poniéndolos a nombre de sus hijos, de su hermana y de su sobrino- para evitar pagar casi 143.902 euros a Hacienda. Un acuerdo con el que ha evitado que se llegara a celebrar el juicio y su entrada en la cárcel -ya que el Ministerio Público pedía para ella 3 años y medio de condena- y se ha autoinculpando eximiendo así de responsabilidad penal a sus hijos Ángel y Sofía Cristo, que también han llegado a un pacto aceptando un año de prisión como cooperadores del delito. Y tras asegurar que está muy tranquila y muy contenta tras este acuerdo con la Fiscalía en sus diferentes apariciones en los últimos días, reconociendo que "lo he hecho para terminar ya con este tema y para evitar que a mis hijos, mi hermana y mi sobrino les hiciera daño aunque no debo ni un céntimo a Hacienda", Bárbara ha entrado por teléfono en 'Espejo Público' para hablar sobre este tema y señalar, directamente, a su hijo. "Hace muchísimos años, no sé si en el 2011, hubo muchísimas inspecciones de Hacienda con carácter retroactivo. Al no estar de acuerdo con las cantidades que me pedían, mi contable me recomendó ir a juicio". Antes, "había puesto una propiedad a nombre de mi hijo, que estaba encantado porque se nota que a él el dinero le gusta". Su contable le recomendó "poner las pocas cosas que tenía a nombre de familiares" para que Hacienda no tomase medidas cautelares sobre esas propiedades. El juicio se celebró en 2018 y la exculparon de lo que se pedía, y tenía que pagar una cantidad a la que hizo frente pagando préstamos al banco, como ha asegurado. "Las propiedades seguían a nombre de mis hijos y más adelante yo vendo una propiedad, recibo una gran cantidad y les doy una gran ayuda a mis hijos en plural. En ese entonces mi hijo estaba casado y se compró un chalet, le pagué la reforma, le di mis muebles de La Moraleja y todo, y al tiempo recibo una notificación de alzamiento de bienes que creíamos que iba a ser sobreseído, pero al final ha seguido hacia adelante" ha apuntado arremetiendo contra Ángel, dejando claro que no se ha olvidado de todo lo que ha dicho sobre ella en los últimos meses. "Yo me he hecho responsable de todo pero a mí mi hijo me está acusando de todo lo peor y tendrá que demostrarlo" ha advertido, revelando que después de que decidiese vender la casa que puso a nombre de su hijo "él ha utilizado todas las zonas comunes como la piscina interior y las piscinas que estaban fuera porque es una comunidad muy importante" Por último, y volviendo a su autoinculpación, Bárbara ha confesado que aunque cree que a Ángel y a Sofía "no le hubiese pasado nada", sí "había una persona que estaba dispuesta a ir a la cárcel antes de que fuera yo". "Si igual yo no pacto, alguien iba a la cárcel" ha concluido, sin aclarar a quién se refiere. "Yo lo único que puedo deciros que ninguno de la familia tiene antecedentes jamás, nos hemos conducido por la vida bastante bien" ha sentenciado.