Bancos de Alimentos distribuyeron el año pasado 140.295 toneladas, la cifra más baja de los últimos cinco años

Los bancos de alimentos repartieron 140.295.937 kilos/litros en 2023, una cantidad un 7,5% menos que la distribuida en 2022 y la peor de los últimos cinco años. Ante este retroceso, la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) ha hecho un llamamiento a la sociedad para incentivar la colaboración. Los alimentos fueron repartidos entre 1.181.483 personas que accedieron a alguna de las 6.444 entidades benéficas que colaboran en la distribución de alimentos lo que un 11,6% menos que en 2020. El 56,5% de estos alimentos provienen de excedentes alimentarios aptos para el consumo humano y el 7% (10.160.327) de donaciones de alimentos directas de empresas productoras de alimentación. Por otro lado, el volumen de donaciones económicas de empresas y particulares ha caído un 38%, hasta 3.105.024 euros, uno de los datos más bajos de los últimos años. Para Fesbal, el descenso de la distribución de alimentos se explica por el incremento de precio de compra de la cesta básica y por la disminución del poder adquisitivo de los donantes, tanto en especie como monetaria. Ante este escenario, los Bancos de Alimentos tiene un "gran reto" por delante para el 2024 en donde además, dejan de recibir 24 millones de kilos de alimentos por los cambios introducidos en el reparto de ayudas europeas. El Fondo Social Europeo Plus (FSE+), que sustituye al Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD), reemplaza la entrega de alimentos directa por tarjetas monedero a familias con hijos menores de 14 años, y será distribuida exclusivamente por Cruz Roja, dejando fuera de esta ayuda a los Bancos de Alimentos. Los bancos seguirán necesitando de recursos para atender a la población vulnerable que no cumple con estos nuevos requisitos : familias monoparentales, personas mayores, personas sin hogar, migrantes, personas desempleadas o con niveles bajos de ingresos, entre otro colectivos. Fesbal ha recordado los datos publicados por el INE en el primer avance de resultados sobre el 'Estado de la Pobreza, 2024', según los cuales 4,3 millones de personas sufren una carencia material y social severa, un incremento del 1,3 puntos respecto a 2022 y de ellas, el 6,5% no puede permitirse comer carne, pescado o pollo al menos cada dos días. El informe, ha recordado la organización, desvela que gran parte de esas personas se corresponde a personas que no son pobres ni viven en hogares con baja intensidad de empleo. "Detrás de cada número hay una persona en situación de vulnerabilidad con dificultades para llevar una vida digna y la solución se debe afrontar de manera colectiva involucrando a todos los sectores de la sociedad, las empresas, las administraciones, las organizaciones sociales y la sociedad civil", ha argumentado el presidente de Fesbal Pedro Llorca, para quien "la labor de los Bancos de Alimentos en la lucha contra la pobreza alimentaria necesita del compromiso de todos para revertir esta situación".