Bagnaia empieza la defensa del Mundial ganando a Binder, Martín y Marc Márquez

El piloto italiano de MotoGP Francesco Bagnaia (Ducati) se impuso este domingo en el Gran Premio de Catar, primera cita del Mundial, por delante del sudafricano Brad Binder (KTM) y el español Jorge Martín (Ducati), mientras que Marc Márquez (Ducati) fue cuarto. Bagnaia, que salía quinto, tuvo un arranque intratable para ponerse primero ya en la tercera curva. El vigente campeón no soltó la posición en cabeza en toda la carrera, respondiendo al triunfo de ayer en el sprint de un Martín que sólo pudo ser tercero, para ponerse líder del Mundial. El Campeonato 2024 arrancó como terminó el anterior. Primero y segundo en la pelea, con el español perdiendo la segunda plaza también en favor de un Binder que terminó a poco más de un segundo de Bagnaia. Martín llegó a asomar la moto al sudafricano al final, pero la KTM respondió. El italiano dejó la lucha detrás. El podio estuvo emocionante y, sobre todo, los focos miraron al novato Pedro Acosta (KTM). El murciano remontó desde la octava posición en salida hasta la cuarta, pero el desgaste de los neumáticos terminó marcando su suerte en las últimas 10 vueltas. Acosta no dudó en ir a por los Márquez, con grandes adelantamientos. Álex Márquez (Ducati) se quedó atrás, pero Marc Márquez aguantó quizá sabiendo que Acosta iba a sufrir después de darlo todo en su escalada. El seis veces campeón del mundo no tardó ni dos vueltas en recuperar la cuarta plaza, mientras Acosta fue perdiendo posiciones hasta terminar noveno. Quinto fue Enea Bastianini (Ducati), sexto Álex Márquez, séptimo Fabio Di Giannantonio (Ducati) y octavo Aleix Espargaró (Aprilia), quien empezó segundo en la parrilla. El Mundial arrancó con algo de suspense también en esa formación de salida, ya que Raúl Fernández (Aprilia) tuvo un problema con su moto justo cuando el semáforo estaba a punto de ponerse en verde. Así, la salida se suspendió, él tuvo que salir último con la otra moto, y el GP de Catar se quedó en 21 vueltas en vez de 22. Las suficientes para ver que será un Mundial apretado, aunque Bagnaia volvió a ser infalible el domingo. Además, después de sufrir las últimas temporadas con la Honda, Marc Márquez volvió a estar en la lucha por el podio, con un cuarto puesto en Lusail. La Honda de Joan Mir sólo pudo ser deciomotercera, mientras que la Yamaha de Maverick Viñales fue décima.