Ana Guerra, su divertida reacción a los rumores de reconciliación entre Aitana y Sebastián Yatra

Tres meses después de su ruptura, Aitana Ocaña y Sebastián Yatra podrían haberse reconciliado. A pesar de que ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre los insistentes rumores de acercamiento, su reciente pillada de vacaciones juntos en Islandia tiene toda la pinta de que han decidido dar una segunda oportunidad a su historia de amor. Una posible reconciliación (todavía no confirmada por sus protagonistas) que ha dejado literalmente alucinada a Ana Guerra, que a pesar de la maravillosa relación que tiene con su compañera en 'Operación Triunfo' no tenía ni idea de su romántica escapada con el cantante de 'Tacones rojos' a la tierra de las auroras boreales: "Yo no me entero de nada tía, vivo en un huevo kinder. Yo creo en que la gente sea libre y haga lo que le dé la gana, ya está". "Viva el amor y viva lo que queramos hacer con nuestras vidas" ha asegurado entre risas, dejando entrever que no descarta que Aitana y Yatra hayan decidido intentarlo de nuevo. Un momento muy diferente al que está viviendo ella misma, en plena cuenta atrás para su boda con Víctor Elías el próximo 31 de octubre. "Los preparativos van como podemos, pero ya tenemos las cosas más importantes, tenemos la finca, tenemos la fecha, tenemos el novio, tenemos la música, ya hemos mandado el menú..." desvela ilusionada, adelantando que aunque todavía no han mandado las invitaciones, se pondrán a ello en los próximos días. Una lista de invitados que tienen muy clara: "La idea de Víctor y mía es tener a las personas más importantes para nosotros en nuestra vida, que es lo que hemos hecho hasta ahora". ¿Veremos a los Reyes Felipe y Letizia en su 'sí quiero'? "Están invitados y pueden venir más que bienvenidos como familiares de Víctor. Ella es muy normal, él es muy normal y nos haría mucha ilusión tener a toda nuestra familia con nosotros" reconoce.