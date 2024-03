Alexia Putellas vuelve con gol y el Real Madrid se escapa en la segunda plaza de la Liga F

El FC Barcelona se mantiene firme en el liderato de la Liga F 2023-20254 tras golear 1-7 a la Real Sociedad, con vuelta y gol de Alexia Putellas, mientras que el Real Madrid abrió más hueco en la pelea por la segunda plaza tras batir al Sevilla (0-1) y aprovechar los tropiezos del Levante ante el Athletic Club (1-2) y del Madrid CFF ante el Eibar (1-2), en partidos correspondientes a la decimonovena jornada del campeonato. En Zubieta, la Real Sociedad no pudo hacer nada para detener a un líder de nuevo imparable y con una sensacional Salma Paralluelo. La delantera aragonesa anotó un póquer de goles, tres entre el minuto 22 y el 44, en un duelo que al descanso ya estaba encarrilado por parte de las visitantes (0-4) tras el tanto inicial de la joven Vicky López. En la reanudación, la mejor noticia fue el retorno de Alexia Putellas, que no jugaba desde el pasado 14 de noviembre y que además se unió a una lista de goleadoras que completó Caroline Graham Hansen, nueva 'pichichi' liguera con 15 tantos. Amaiur Sarriegi anotó el 'gol del honor' de las locales. El Barça mantiene nueve puntos de renta sobre el Real Madrid, que no falló en la visita a un rival complicado como el Sevilla, al que derrotó por 0-1 para tomarse la revancha de la primera vuelta. El gol de la victoria llegó al inicio de la segunda mitad, obra de una sevillana y exsevillista como Olga Carmona. El triunfo madridista tuvo premio extra ya que tanto el Levante como el Madrid CFF fallaron y ya están a siete y 10 puntos respectivamente. Las 'granotas' volvieron a caer como en la primera vuelta ante el Athletic Club, que remontó el tanto de Natasa Andonova con los de Ane Azkona y Maddi Torre. El equipo madrileño, por su parte, también fue remontado por un Eibar que dio un paso de gigante hacia la salvación gracias a los tantos de Andrea Álvarez y Esperanza Pizarro, que dejaron en nada el inicial de Karen Araya. También aprovechó estas derrotas del tercer y cuarto clasificado el Atlético de Madrid, que se situó a cuatro puntos del Levante UD al derrotar con mucho trabajo al colista Sporting Club Huelva por 1-0, con el tanto del triunfo anotado por Gaby García al inicio de la segunda mitad. Además, la jornada dejó a un Granada que confirmó su mejoría y que salió del descenso tras ganar 1-2 al Levante Las Planas y enviar al penúltimo puesto a un Betis que no rompió su mala racha de derrotas, pero que al menos arañó un punto en su visita al Valencia (2-2) gracias a un tanto de Natalia Montilla en el minuto 89. El Villarreal también sumó al empatar a uno en Tenerife ante un Costa Adeje que jugó desde el minuto 11 con diez por la expulsión de su guardameta Noelia Ramos.