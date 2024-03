VÍDEO: Amnistía Internacional cifra en más de 400 los secuestrados el domingo pasado en Borno (Nigeria)

La ONG Amnistía Internacional estima que más de 400 personas, la mayoría mujeres y niños, fueron secuestradas el pasado domingo en el estado nigeriano de Borno en una de las peores semanas que se recuerdan en el país africano, asolado desde años por la lacra de los secuestros efectuados por los grupos yihadistas y los llamados "bandidos", que el jueves prosiguió con la abducción de 287 estudiantes y profesores en el estado de Kaduna. Según información recibida por la ONG, el secuestro de Borno fue efectuado por presuntos miembros de la organización yihadista Boko Haram en tres campamentos de desplazados internos: Babban Sansani, Zulum y Arabic en la zona de Gamboru Ngala, en un asalto que palidece al efectuado por la misma organización en abril de 2014 en Chibok y que se saldó con 276 escolares secuestradas. Las autoridades nigerianas siguen sin dar un número exacto oficial de secuestrados, tal y como reconoció el pasado jueves el gobernador estatal de Borno, Babagana Zulum, quien sí precisó que el secuestro masivo tuvo lugar cuando cientos de desplazados se encontraban de camino para recoger leña en un bosque cercano, según declaraciones recogidas por el medio HumAngle. El coordinador humanitario de la ONU en Nigeria, Mohamed Fall, proporcionó el pasado miércoles algunos datos diferentes, si bien estableció un mínimo de 200 secuestrados en el ataque, que según sus fuentes ocurrió el pasado 29 de febrero. Hay que decir que la información de estos asaltos, que ocurren en zonas remotas del país, es escasa y de difícil transmisión, y por norma no se conoce hasta días pasados los incidentes. "El número exacto de personas abducidas no se conoce", apuntó Fall en redes sociales, "pero se estima en más de 200 personas. Si bien algunas mujeres de edad avanzada y niños menores de diez años parece que han sido liberados, decenas de desplazados siguen en paradero desconocido, según compañeros especializados en labores de protección", señaló Fall. El ataque de Kaduna, por su parte, fue efectuado por "cientos" de integrantes de una banda de "bandidos" -- así designa el Gobierno nigeriano a estas organizaciones criminales basadas en el secuestro y la extorsión -- al colegio e instituto de la Autoridad Educativa Local en la ciudad de Kuriga, que se saldó en principio con el secuestro de 127 estudiantes de primaria y otros 187 de secundaria más uno de los directores, identificado como Abubakar Isah. Sin embargo, 25 de los alumnos de primaria y otro profesor consiguieron escapar de sus captores poco después del asalto, ocurrido poco antes de las 08.00 de la mañana, según han explicado autoridades del centro al gobernador del estado, Uba Sani. La escuela secundaria de Kuriga ya había sido escenario de asaltos de bandidos en años previos y por ello las autoridades habían decidido integrarla en el centro educativo de primaria. El Ejército nigeriano lleva años librando una campaña contra estos grupos que han asolado comunidades enteras del país, con los jóvenes estudiantes en su punto de mira. El Gobierno, para facilitar la actuación militar, ha designado a estas bandas como grupos terroristas. Las fuerzas militares nigerianas hna liberado a un total de 4.488 rehenes secuestrado en manos de los "bandidos" y otros grupos terroristas durante sus operaciones en 2023, que también se han saldado con la muerte de 6.880 elementos criminales y otros 6.790 detenidos. Sin embargo, Amnistía Internacional ha denunciado que esta última ola de secuestros pone de manifiesto la ineficacia de las medidas adoptadas por los gobiernos nigerianos durante los últimos años, bien del expresidente Muhamadu Buhari o el de su sucesor, Bola Tinubu. "El presidente Tinubu y su gobierno", apunta el director de Amnistía Internacional Nigeria, Isa Sanusi, "no tienen un plan eficaz para poner fin a años de atrocidades cometidas por estos grupos armados que operan a cada vez más rienda suelta por todo el país, y está claro que sean cuales sean las medidas de seguridad que están aplicando el presidente y su gobierno no están funcionando". IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/850800/1/amnistia-internacional-cifra-mas-400-secuestrados-borno-nigeria TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06