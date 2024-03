Unas 400 mujeres se manifiestan en Andorra por el 8M

Unas 400 personas han participado este viernes por la tarde en la manifestación del 8M en Andorra, convocada por la entidad Acció Feminista con una marcha desde Escaldes-Engordany hasta Andorra la Vella. Bajo el lema '!Que no te silencien!' la entidad ha salido a la calle para "defender nuestros derechos y libertades" y contra las violencias, opresiones y discriminaciones que sufren las mujeres en todo el mundo, según el manifiesto que han leído. Una vez más han criticado que Andorra "no reconoce ni da ninguna garantía" a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que como han recordado son derechos fundamentales, por lo que han calificado la situación, literalmente, de violencia institucional. ABORTO Acció Feminista ha reivindicado el aborto "legal, seguro y gratuito" y se ha dirigido al jefe de Gobierno, Xavier Espot, afirmando que no quieren ir a abortar fuera del Principado. El aborto está penado en Andorra y, aunque el actual gobierno se ha mostrado dispuesto a despenalizarlo, por ahora no se contempla que la práctica pueda llevarse a cabo en el país. VIOLENCIA DE GÉNERO Por otro lado, el manifiesto también han hecho referencia a la violencia de género, asegurando que negarla es "ignorante, violento, imprudente y peligroso". La entidad convocante de la movilización considera necesario que la justicia, la policía y "todas las instituciones implicadas" reconozcan la violencia de género, y no solo en los casos en que se producen lesiones físicas. En este sentido han afirmado que para "prevenir y erradicar" todas las violencias contra las mujeres es necesario poner el foco en la educación y han reclamado educación sexoafectiva. VIVIENDA Y BRECHA SALARIAL El problema de la vivienda también ha tenido presencia y se ha afirmado que la vulneración al derecho a la vivienda es una realidad "muy grave y a las mujeres les toca de cerca". En este punto se ha destacado la brecha salarial, que han situado en 4.600 euros de media en 2022 en Andorra. Bajo su punto de vista es "violencia de género pero también institucional" que una mujer se vea obligada a continuar viviendo con su agresor porque no puede permitirse otro sitio donde vivir. También han pedido medidas para conciliar la vida laboral y la familiar y "bajas de maternidad y paternidad igualitarias".