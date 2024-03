Solange Janssens y Antonio López protagonizan un tierno momento en el Festival de Málaga

Formando una de las parejas más virales en redes sociales, sobre todo en Tik Tok, Solange Janssens y Antonio López se han dejado ver este viernes en el Festival de cine de Málaga y nos han confesado cómo están viviendo este momento tan especia de sus vidas cuando esperan a su segundo hijo. Solange nos desvelaba cómo está llevando su segundo embrazo, asegurando que "el primero es que lo llevé como si no estuviera embarazada y este sí que tenía vómitos y estaba más cansada y eso. Pero ahora mismo, como estoy en el segundo trimestre, ya bien". Tal y como anunciaron por redes sociales, el nuevo miembro de la familia es niño y llegará en verano: "Sí, niño también. Mi marido solo sabe hacer niños, ¿vale? Solo sabe hacer niños... el parto, a final de junio". Y, deseosos de que llegue ese momento, nos confesaban que todavía no tienen pensado ampliar más la familia después: "Tus ganas, tus ganas. Vamos a ver cómo va la experiencia del segundo". Solange aprovechaba la presencia ante las cámaras para agradecer el gran apoyo que es su pareja: "Sí, mucho. Y me aguanta, que eso es lo mejor. Las hormonas y el carácter". Por su parte, Antonio le dedicaba unas bonitas palabras a su suegra, quien se encarga de cuidar a su hijo y así poder cuidar su relación de pareja: "Además tengo una suegra que no vea. No, no, no, yo tengo una suerte, vamos, yo tengo la suerte más grande con Mamen". En cuanto al hermano mayor, ambos nos comentaban que ya está esperando impaciente a su hermano: "Él ya es consciente también porque mi hermana tuvo también una peque, entonces ha vivido ya lo que es el proceso de estar embarazada, de luego ver el bebé y eso". Felices y de lo más enamorados, Solange Janssens y Antonio López protagonizaban una bonita escena en el photocall, besando la barriguita frente a las cámaras: "Que mínimo, hombre. Un besito también, que se note que ha venido también el pequeño".