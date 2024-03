Simeone: “A seguir trabajando y a muerte con los jugadores”

Cádiz, 9 mar (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, abogó tras la derrota contra el Cádiz (2-0), la séptima a domicilio en LaLiga EA Sports, que hay que "seguir trabajando" y estar "a muerte con los jugadores", y asumió que fuera de casa él no está encontrando mecanismos para que sus futbolistas "generen lo que generan" en casa.

Simeone destacó tras el encuentro en el Nuevo Mirandilla que su equipo había “empezado bien el partido, con ganas de generar buenas cosas, pero ellos encontraron el gol en una buena acción, en la primera acción de peligro”, y, a partir de ahí, “se presentó un partido diferente”.

“En el segundo tiempo creo que la entrada de (Ángel) Correa le dio un poco más de chispa a ese ataque y tuvimos la jugada de Llorente para acortar en el marcador”, explicó el técnico argentino, quien defendió que, a pesar de esta nueva derrota fuera, sus jugadores “lo están dando todo”.

En este sentido, el 'Cholo' Simeone fue autocrítico al asegurar que él es el que no está "encontrando" la fórmula "para que ellos (sus jugadores) generen lo que generan cuando jugamos en casa", afirmó.

“A seguir trabajando y a muerte con los jugadores”, recalcó el argentino, que se mostró seguro de que “pueden hacer grandes cosas de aquí en adelante” y añadió: "ahora, tras una derrota así, a sostener las críticas, que serán justas".

Para el entrenador del Atlético, “el Cádiz hizo un gran partido, como hay que competir cuando estás jugándote el descenso", motivo por el que felicitó a los gaditanos, que, en su opinión, hicieron un buen trabajo defensivo y “concretaron en ataque”.

"Por momentos aparecen situaciones que se acercan a lo que queremos y por momentos no”, reconoció el técnico argentino, concienciado en seguir trabajando para pulir esas circunstancias.

“Ante el partido que hicimos hoy no tenemos la posibilidad de decir nada, sinceramente, no siento poder decir nada porque las palabras no cuentan, cuentan los hechos”, respondió sobre las posibilidades de seguir vivo en la 'Champions', en la que afrontará un partido vital el próximo miércoles frente al Inter en el Metropolitano. EFE

1011383

jsb/cc/jl