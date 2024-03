Retiran la inmunidad a un diputado regional de AfD por emplear un lema nazi

La Comisión de Justicia de la Asamblea del estado alemán de Turingia ha aprobado este domingo retirar la inmunidad parlamentaria para el posible enjuiciamiento del destacado político del partido Alternativa para Alemania (AfD) Björn Höcke por emplear un lema nazi. Höcke utilizó en diciembre durante un mitin político en la ciudad de Gera el lema nazi "Alles für Deutschland", "Todo para Alemania", que utilizaba en la década de 1930 la Sección de Asalto (SA), la filial paramilitar del Partido Nacional-Socialista de Alemania (NSDAP), el partido de Adolf Hitler. Höcke ha destacado en su cuenta en X, antes Twitter, que es la octava vez que le retiran la inmunidad y ha denunciado que supone un atentado contra la libertad de expresión. Además ha destacado que AfD, su partido, es el más votado en Turingia. El Comité Judicial de la Asamblea debe autorizar cualquier tipo de investigación contra un miembro del parlamento, en este caso con el que se prevé sea candidato a las elecciones de Turingia previstas para el 1 de septiembre. La sección de la Oficina para la Protección de la Constitución en Turingia ha calificado a Höcke de "extremista de derecha". En otros estados como Sajonia, Sajonia-Anhalt y la propia Turingia el partido AfD como tal está considerado como organización de extrema derecha. The public prosecutor's office in Halle had filed charges against Höcke saying he used the slogan in a speech in Merseburg in Saxony-Anhalt at the end of May. His immunity was also waived for that investigation at the time. --------------------- Internet links Höckes Post bei X http://dpaq.de/2yhmF (EUROPA PRESS) -. Firma: .-