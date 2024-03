(Previa) El Athletic quiere recuperar la senda del triunfo en Gran Canaria

El Athletic Club buscará este domingo en Las Palmas (16.15 horas) retomar la senda de la victoria en LaLiga EA Sports, en una vigésima octava jornada en la que el Real Betis espera afianzarse en la sexta plaza ante un Villarreal herido por su tropiezo europeo (21.00 horas) y en la que Deportivo Alavés y Rayo Vallecano tratarán de poner fin a sus malas rachas de resultados (14.00 horas). Los de Ernesto Valverde, que tras certificar ante el Atlético (3-0) su pase a la final de la Copa del Rey empataron en casa ante el FC Barcelona (0-0), han perdido terreno en las últimas semanas en su lucha por la 'Champions', aunque se han asentado en posición de Liga Europa. A pesar de no ganar desde hace tres jornadas, el conjunto bilbaíno es quinto y suma 50 puntos, a cinco de la cuarta plaza de los de Diego Pablo Simeone y con ocho de ventaja sobre el Betis, una ventaja que esperan ampliar en un partido para el que solo cuentan con la duda de Ander Herrera. Los canarios, mientras, arrastran tres fechas sin vencer, en las que han sumado dos puntos gracias a los empates ante Osasuna (1-1) y Getafe (3-3), y se han aupado hasta el octavo lugar de la tabla; sus 37 unidades les dejan a solo cinco de la zona continental. Cristian Herrera, operado de apendicitis, es la única baja en el conjunto amarillo. En el Benito Villamarín, el Real Betis quiere olvidar ante el Villarreal la derrota de la semana pasada ante el Atlético de Madrid (2-1), que terminó con una racha de cinco jornadas ligueras puntuando, y asentarse en la sexta plaza. Los de Manuel Pellegrini necesitan afianzar su renta sobre sus perseguidores, principalmente la Real Sociedad, que está a solo dos puntos de sus 42; además, Las Palmas y Valencia, ambos con 37, podrían acercarse si se dan los resultados. Más regular es la trayectoria de las últimas semanas del Villarreal, que no cae desde principios de enero y que enlaza siete fechas seguidas puntuando, las dos últimas con triunfos frente a Real Sociedad (1-3) y Granada (5-1). En Liga Europa, en cambio, sufrieron un duro correctivo el jueves en la ida en Marsella ante el Olympique (4-0), que hace muy difícil la remontada en el Estadio de la Cerámica. El equipo verdiblanco no podrá contar con los lesionados Isco, Cédric Bakambu, Marc Bartra y Aitor Ruibal ni con el sancionado Germán Pezzella, mientras que los castellonenses lamentarán las ausencias de Yeremy Pino, Raúl Albiol, Ramón Terrats, Denis Suárez y Alfonso Pedraza, todos por lesión. En el duelo que inaugura el domingo, el Deportivo Alavés y el Rayo Vallecano enfrentan sus malas rachas en Mendizorrotza, un encuentro en el que el perdedor podría complicarse las cosas. El cuadro babazorro solo ha sumado tres de los últimos 15 puntos en juego y es decimotercero con 29 unidades, diez sobre los puestos de peligro. Los madrileños (26), por su parte, ganaron por última vez en LaLiga el 2 de enero, y desde entonces han encajado cinco derrotas y tres empates, quedándose siete puntos por encima del descenso. Luis García Plaza deberá lidiar con una única baja, la de larga duración de Aleksandar Sedlar, igual que el conjunto dirigido por Iñigo Pérez, que solo tendrá la ausencia de Diego Méndez para este encuentro. --PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS. Alavés - Rayo Vallecano. Munuera Montero (C.Andaluz) 14.00. Las Palmas - Athletic Club. Ortiz Arias (C.Madrileño) 16.15. Real Madrid - Celta. Melero López (C.Andaluz) 18.30. Real Betis - Villarreal. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 21.00.