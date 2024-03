Orbán aplaude a Trump como el "presidente de la paz" y espera su retorno a la Casa Blanca

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha aplaudido este viernes al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el "presidente de la paz" durante el encuentro que los dos grandes aliados han mantenido este pasado viernes en la residencia del antiguo mandatario norteamericano en Mar-A-Lago (Florida). "El presidente Trum ha sido el presidente de la paz, se ha ganado el respeto del mundo y ha creado las condiciones para la paz", ha declarado Orbán a través de su portavoz, Zoltan Kovacs. "Durante su presidencia había paz en Oriente Próximo y paz en Ucrania. Si todavía fuera presidente de Estados Unidos no habría guerra hoy", ha manifestado Orbán antes de reivindicar el cese de la violencia en todo el mundo. "Hemos coincidido en que habrá paz cuando haya líderes mundiales que busquen la paz. Me llena de orgullo que Hungría sea uno de esos países", ha dicho. Las conversaciones entre ambos también tocaron las relaciones económicas donde, según Orbán todavía existe "mucho potencial" por encima de los 9.000 millones de dólares generados por el intercambio comercial bilateral de la actualidad. "Pero no queremos detenernos ahí, y cuando el presidente (Trump) regrese (al poder) daremos un nuevo pulso a estas relaciones", ha añadido. Orbán se expresó a través de su portavoz con el convencimiento de que el posible regreso de Trump al poder, siempre y cuando derrote al actual mandatario, Joe Biden, en las eleccione presidenciales de noviembre, es una noticia beneficiosa. "Ahora mismo, en América, la campaña electoral funciona a toda máquina y va ganando velocidad. A los americanos les toca decidir y a nosotros, los húngaros, nos toca admitir, con toda sinceridad, que al mundo y a Hungría les iría mejor con el regreso de Donald Trump", ha ha concluido.