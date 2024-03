Marina Rivers nos confiesa cómo ha sido trabajar con Ana Rosa Quintana

Siendo una de las influencers más seguidas en redes sociales entre los jóvenes de la generación Z, Marina Rivers es todo un ejemplo de superación y de ambición. Una mujer que se ha hecho a sí misma y que sigue luchando para cumplir todos los sueños que tiene pendientes. Este viernes hemos podido hablar con ella en el Festival de Cine de Málaga y, siempre tan empática con todas las causas sociales y aprovechando que era el Día Internacional de la Mujer, Marina quiso verbalizar el acoso que ella sufrió: "Fue una situación bastante complicada. Y yo creo que todas las mujeres hemos sufrido acoso en algún momento". La influencer nos explicaba que, ella como tantas otras, "también he sufrido desprecios por ser mujer y yo creo que a mí también se me reduce mucho porque a lo mejor llevo un escote y dicen 'da igual lo que ella diga porque lleva un escote'". Por estos motivos, Marina tiene claro que siempre luchará por los derechos de la mujer: "Al final estás siempre reivindicando y como ves que las cosas luego cambian, tengo ese sentimiento agridulce. Yo creo que hay que luchar todos los días. Yo intento siempre alzar la voz por mí y por todas las mujeres, sobre todo por los colectivos que estamos más, a lo mejor, con situaciones complicadas, el colectivo LGTBIQ+, y también el racismo y todo". Por último, le preguntábamos a Marina cómo ha sido trabajar al lado de Ana Rosa Quintana y nos confesaba que "muy bien, la verdad" porque "es muy buena gente y a mí me ha tratado muy bien, así que muy contenta".