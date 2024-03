Luis García Montero: Es fundamental difundir el español por el África subsahariana

María Traspaderne

Rabat, 9 mar (EFE).- El poeta Luis García Montero, a cargo del Instituto Cervantes desde 2018, vela por promover el español y la cultura hispánica a través de sus centros en 45 países y cree que su futuro está en el África subsahariana, una parte del mundo con gran potencial demográfico.

En una entrevista a EFE durante su viaje a Marruecos para visitar los seis centros que el Cervantes tiene en el país magrebí, García Montero habla de los retos del español y se confiesa incómodo ante "ocurrencias" de algunos intelectuales que "se creen dueños del lenguaje". "Para mí la palabra 'amigues' no es de la lengua española", opina.

Pregunta.- ¿Cómo evoluciona la demanda de español en Marruecos?

Respuesta.- Estamos muy contentos por la evolución del español en Marruecos y su demanda. Cuando viajo suelo ir con la idea de cómo hay que invertir el presupuesto para potenciar el interés por el español, pero aquí tengo el sentimiento contrario: cómo puedo invertir, no para crear, sino para sostener el interés por el español. Las cifras de matrículas y alumnos están mejor que nunca, tanto en el número de alumnos como en el interés por llevar la cultura española a otras instituciones.

P.- En el Sáhara Occidental tienen una antena y la demanda de español es grande. ¿Hay planes para abrir un centro allí?

En este viaje no se ha contemplado esa posibilidad porque hemos tenido que ampliar el centro de Tetuán y vamos a ampliar el centro de Fez. Contemplamos la necesidad de consolidar y de mantener, con el humilde presupuesto que tenemos, la realidad de la implantación del Cervantes por el momento en Marruecos.

P.- En el Magreb hay varios Cervantes, pero la presencia del Sáhara para abajo escasea. ¿Prevén expandirse por el África subsahariana?

R.- Es fundamental. Tras la crisis de 2008-2009, ha habido que esperar muchos años hasta poder abrir nuevas sedes. La primera que se abrió fue Dakar en Senegal y, a partir de ahí, se ha creado una extensión en Costa de Marfil. El África subsahariana es muy importante porque la multiplicación demográfica en el mundo va a venir de allí.

Por otro lado, no basta con ser la lengua de Cervantes o de Santa Teresa de Jesús, tenemos que convertirnos en una lengua de ciencia, de tecnología. Y por eso, después de Dakar, el siguiente centro que abrimos fue el de Los Ángeles, que aparte de tener 12 millones de hispanos, es el lugar de las tecnológicas y donde podemos proyectar la cultura de Hollywood, de las telenovelas y de la música hispana.

P.- Hablemos de lengua y feminismo. Recientemente el presidente de Argentina, Javier Milei, prohibió el lenguaje inclusivo. ¿Cómo interpreta este tipo de decisiones?

R.- La política de Milei me desagrada mucho, como me desagrada la amenaza de la extrema derecha populista en el mundo y en Europa. Yo creo que el idioma es patrimonio de los hablantes y no hay ninguna academia que sea dueña de él. Si queremos que el idioma sea inclusivo, lo que hay que hacer es ir transformando a los hablantes y a las sociedades desde la educación y la cultura.

Yo de manera muy natural digo amigos y amigas, o en vez de decir ciudadanos y ciudadanas busco una palabra como ciudadanía, porque creo que son avances. Lo que me cuesta trabajo es utilizar la ocurrencia de 'amigues', me siento muy incómodo con ocurrencias que no están relacionadas con el estado de los hablantes y de la sociedad. Porque, del mismo modo que hay que huir de los académicos que se creen que son dueños de lenguaje, hay que huir también de los intelectuales que tienen ocurrencias y se creen dueños del lenguaje. Para mí la palabra 'amigues' no es una palabra de la lengua española, por ahora.

P.- Decía que la cultura popular es una vía para promocionar el español. ¿Y el fútbol? ¿Puede ayudar un Mundial como el de 2030 a fomentarlo?

R.- Fíjate en el interés que despierta un jugador de origen marroquí que juega en el Real Madrid o en el Sevilla. Eso está al orden del día, son puentes que deben utilizarse. No son cosas de populismo barato. Hay un reto ahora para unir la cultura académica tradicional con la cultura popular. Estoy muy contento de en que la Caja de las Letras del Instituto Cervantes custodiemos el legado de don Miguel de Unamuno o de doña Rosa Chacel, al lado de la música de Miguel Ríos, Joaquín Sabina o Ana Belén. Me parece un buen camino, por ejemplo para ver las relaciones vivas entre España y Marruecos. EFE

mt/amg/lml

(foto) (vídeo)