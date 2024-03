Los abogados de Edwin Arrieta desvelan cuál será la estrategia para el juicio

Apenas un mes antes de la celebración del juicio, los abogados de la familia de Edwin Arrieta han ofrecido una rueda de prensa para comunicar que tratarán de demostrar que la muerte del cirujano Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho fue un "asesinato premeditado". Los abogados explicaron que "el juicio va a dar comienzo el día nueve de abril" y que "hemos podido comprobar que efectivamente va a haber cincuenta y tres evidencias con las cuales vamos a tratar de demostrar que efectivamente se trataba de un asesinato premeditado porque esta va a ser la postura que vamos a sostener". También desvelaron quienes son los testigos en el caso: "Habrá más de treinta testigos y dos de ellos son los que ha propuesto esta co-defensa, que estará ejercida por el despacho tailandés. Estas dos personas serán los padres de Edwin Arrieta". Además, confesaron que "hemos realizado también el viaje para poder hacer todo lo posible porque estas dos personas, los padres de Edwin, puedan hacer su declaración a través de la Embajada, el consulado o mediante algún medio telemático, porque nos encontramos con personas que tienen una edad ya muy avanzada. Ni siquiera tenían visa, tampoco tenían pasaporte y nos está costando mucho que ellos puedan ser trasladados hasta allí. Sobre todo también por lo largo que puede ser el viaje y por las circunstancias, evidentemente que ellos tienen sobre cómo están sobrellevando esta situación". Los abogados quisieron recalcar que el juicio no es para solicitar una indemnización económica, sino para hacer justicia: "Queremos también dejar claro que esta parte va a ejercitar la acción civil, pero que esto no es un pleito en el que queramos una indemnización, sino que la ley tailandesa lo que prevé es que se pueda ejercitar esta acción. Y así lo haremos. Pero creo que no hay dinero y en esto tenemos que estar todos de acuerdo, que devuelva a una madre a su hijo o que nos pueda devolver a un familiar que ha sido perdido en estas circunstancias". En ese caso, aseguraron que "sí que estamos conformes con cómo se está llevando todo el procedimiento" y que "confiamos plenamente en las autoridades tailandesas. Hemos comprobado que efectivamente el juicio se está desarrollando sin ningún tipo de problema en lo que respecta a tenerlo todo preparado".