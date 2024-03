Laura Ponte, muy emocionada, revela cómo era su excuñado Fernando Gómez-Acebo en las distancias cortas

Todavía muy afectada por el reciente fallecimiento de su excuñado Fernando Gómez-Acebo a los 49 años el pasado 1 de marzo, y tras haber arropado a su exfamilia política en el tanatorio del primo del Rey Felipe VI -demostrando la maravillosa relación que mantiene con su exmarido Beltrán Gómez-Acebo 14 años después de su separación-, Laura Ponte ha reaparecido públicamente en la fiesta homenaje a la fragancia masculina más icónica de Armani, 'Aqua di Gio'. "Ha sido muy triste, una penita" ha confesado emocionada, recordando con unas preciosas palabras a Coco, como le llamaba cariñosamente su entorno más cercano desde que era un niño: "Era bueno, niñero, cariñoso. Coco era un ser excepcional". "Me quedo con la suerte de haberle conocido y de haberme dejado cuidar y de saber que mis hijos le amaban" ha revelado. Una tristeza por la repentina muerte de Fernando que también hemos visto en su exmujer, Mónica Martín Luque, que hace unos días no podía evitar romper a llorar en plena calle ante las cámaras de Europa Press. "Pobrecita, siempre se han cuidado mucho los dos. Aunque no estuviesen juntos, pero siempre, siempre. Siempre" ha desvelado, confirmando que su excuñado contó con el apoyo de su primera mujer hasta el final. A pesar de que como asegura "apenas conozco" a Victoria Federica, Laura no ha dudado en apoyarla por su decisión de participar en la próxima edición de 'El Desafío': "¿Por qué no? Todo esto siempre acerca el personaje a la realidad y a la gente ¿no? Cuando eres un personaje se especula mucho sobre ti y solo se queda en una imagen que a veces enfría mucho a la persona, sí, sí. Y te pillan un día con un mal gesto y ya te quedas con ese mal gesto para toda la vida, pues este tipo de acercamientos favorece, bueno, pues que haya una visión un poco más real, ¿no?, de la gente y eso se agradece siempre". "Ojalá no se la juzgue, que no hay que juzgar a nadie, pero bueno" ha añadido.