Jóvenes con discapacidad intelectual muestran sus trabajos en ARCO

Jóvenes con discapacidad intelectual, alumnos de la Universidad de Málaga que están recibiendo formación en el marco del programa 'UniDiversidad' de Fundación ONCE, muestran sus trabajos en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España, ARCOmadrid, que abre sus puertas en IFEMA hasta este 10 de marzo. Desde el pasado miércoles, los asistentes a la feria de arte han tenido la oportunidad de conocer de primera mano los trabajos diseñados por los estudiantes, pertenecientes al título de 'Técnico Auxiliar en Entornos Culturales', una formación dirigida a jóvenes con discapacidad intelectual que se enmarca en el programa 'UniDiversidad' de Fundación ONCE. Precisamente, este sábado se presenta un catálogo de las obras. En este stand, el alumnado con discapacidad intelectual expone los contenidos artísticos realizados en las seis ediciones celebradas en colaboración con los mejores artistas del momento. Este proyecto se engloba dentro de los programas universitarios de formación para el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el marco de la convocatoria de ayudas de Fundación ONCE, con el fin de que puedan desarrollar diferentes funciones dentro de distintas entidades relacionadas con la cultura. Esta iniciativa cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo, a través del Programa de Empleo Juvenil. El curso finaliza con unas prácticas en museos y centros de arte. La Universidad de Málaga lleva ya seis cursos dando formación a jóvenes con discapacidad, en colaboración con Fundación ONCE, para que encuentren trabajo en instituciones culturales. Cerca de 90 alumnos se han formado en este programa. ARCOmadrid es la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España que, desde su creación, constituye una de las principales plataformas del mercado del arte contemporáneo. Este año cumple su 43ª edición.