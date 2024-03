Gustavo Guillermo se desmarca de Carmen Borrego en 'Supervivientes': "Voy a ser objetivo, es una concursante más"

Carmen Borrego parte no solo como el fichaje estrella de 'Supervivientes 2024' sino también como una de las grandes favoritas de esta edición. Y buena prueba de ello es que su salto del helicóptero este jueves en la primera gala del reality fue elegido como el mejor por la audiencia, dando a la hermana de Terelu Campos el privilegio de elegir en qué grupo quiere vivir los primeros días en los Cayos Cochinos. Un momentazo que Gustavo Guillermo se perdió, ya que mientras Carmen daba sus primeros pasos en 'Supervivientes' el que fuera chofer de Teresa Campos asistía en Madrid al estreno del último espectáculo de Ángel Llácer, 'The Producers'. "Espero que llegue lo más lejos posible" ha revelado, apuntando que conociendo como conoce a la colaboradora, cree que lo que más le costará es "la convivencia": "La gente dice los bichos, el frío, pero la convivencia es muy difícil. Ya puedes ser el más bueno del mundo, el más pacificador, el más correcto, pero al final salta la chispa y salta la pelea seguro". Una chispa que ya ha saltado entre Carmen y Ángel Cristo, que han protagonizado la primera discusión de la edición después de que la hija de Teresa Campos saliese en defensa de Bárbara Rey. "Es inevitable, pero Carmen es muy buena tía y al final hablará con él y hará las paces, seguro, eso no quiere decir que más adelante vayan a pelearse, pero Carmen sabe perdonar y no conozco a Ángel pero no me parece mal chaval y no creo que lo haya hecho aposta" afirma. Gustavo confiesa que va a apoyar a Carmen en el reality, pero deja claro que no 'se casa' con ella y si tiene que criticarla lo hará. "Voy a ser objetivo siempre, no porque sea mi amiga voy a decir que es la mejor, voy a intentar ser objetivo siempre con ella. Me parece una concursante más y no hay que ir con prejuicios ni nada, no es una mujer que vaya a tener mi ayuda. Si hace algo mal, diré que ha hecho algo mal" sentencia. Cambiando de tema, el chófer de Teresa Campos se ha pronunciado sobre la relación que Edmundo Arrocet mantiene con una joven modelo de 28 años, 46 menos que él. Aunque no quiere decir claramente sí cree que es un montaje del humorista, Gustavo sí ha reconocido que "aunque a ella no la conozco y no sé si es verdad, lo que opino de Edmundo y sus relaciones me lo reservo". "Yo saco la cara por él y por todo el mundo cuando las cosas son justas, pero cuando no también las voy a decir" ha zanjado.