Gustavo Guillermo, dolido con Carmen Borrego

Tras el triste fallecimiento de María Teresa Campos se habló de que pronto llegaría un traición por parte de Gustavo Guillermo a las Campos. De hecho, su entrada en 'GH VIP' sorprendió mucho porque nadie se esperaba que el chofer de la recordada presentadora de televisión abandonase el anonimato para comenzar a participar en este mundo de entretenimiento. Sin embargo, no ha sido hasta hoy cuando Gustavo ha arremetido contra ellas, en especial contra Carmen Borrego, desde el plató de 'TardeAR'... por un motivo que no se ha llegado a entender: le ha molestado que la colaboradora no se acordase de él cuando estaba a punto de tirarse del helicóptero para comenzar su aventura en 'Supervivientes 2024'. Gustavo no entiende cómo Carmen no le ha mencionado cuando él en 'GH VIP' se acordó de ella y de su hermana y las mencionó hasta la saciedad. Además, desvelaba que se despidió de él antes de partir a Honduras y que se refirió a él como 'su hermano'. De hecho, ha explicado que tuvo mensajes para Carlo Costanzia y no para él. Pero el rebote de Gustavo no acaba ahí... ya que también ha confesado que siempre se ha portado fenomenal con toda la familia, que entiende que el momento del helicóptero es muy convulso, pero que le duele que no se haya acordado de él. Además, ha asegurado que Carmen sabe mucho de televisión y que lo que hizo ayer fue espectáculo. Y no solo eso. Al ver en directo el vídeo que Terelu colgó en sus redes de cómo disfrutó con compañía en su casa de la gala 0 del reality, Gustavo se ha emocionado y ha confesado que esa casa le trae muchos recuerdos y que si le hubiera invitado, no hubiese dudado en asistir. Una quedad con la que hubiese aprovechado para acercar posturas con ella porque no entiende el distanciamiento que ha tenido con ella desde el fallecimiento de María Teresa. Por último, Gustavo ha abierto un nuevo melón y es que ha confesado que le sorprende el buen rollo que hay ahora entre Carmen y Bárbara Rey ya que, según hasta donde él tiene entendido, no se llevaban bien... y ha aprovechado para echar un capote a Ángel Cristo Jr porque piensa que todos han ido a por él por la trama que tenía fuera del concurso.