Eugenia Osborne se pronuncia sobre el inesperado cambio de opinión de su padre sobre el hijo de Gabriela Guillén

Bertín Osborne vuelve a estar en el punto de mira después de que su entorno haya deslizado que se arrepiente de la actitud que ha tenido en los últimos meses y ha tomado una drástica decisión. Tras mucho meditar sobre sus declaraciones afirmando que no quería volver a ser padre a los 69 años ni pensaba ejercer como tal con el hijo de Gabriela Guillén, el presentador ha cambiado de idea. Y si las pruebas de paternidad -a las que todavía no se ha sometido porque no le ha llegado la demanda que la paraguaya asegura que interpuso hace semanas- confirman que el niño es suyo, tendría intención de tener relación con él. Un sorprendente cambio de opinión el de Bertín sobre el que se ha pronunciado su hija Eugenia Osborne en la fiesta que se ha celebrado en Madrid en homenaje a la fragancia masculina más icónica de Armani, Acqua di Gio. "Como sabéis no suelo hablar de ese tema. Lo importante es que le preguntéis a él y que os conteste él" ha afirmado rotunda, dejando claro que no piensa dar su opinión sobre la actitud que está teniendo su padre con Gabriela y su bebé. Sin embargo, y tras confesar hace unos días que el artista estaba "pachucho" y se había quedado muy flojo tras contagiarse de Covid a principios de año, la influencer ha querido lanzar un mensaje tranquilizador sobre la salud de su progenitor: "Está bien. Ha estado con antibióticos y eso le ha ayudado a quitarse la infección. Hace una semana que no hablo con él pero me dijo que estaba mucho mejor" ha revelado. Eugenia, por su parte, se ha convertido en noticia después de estallar en redes sociales ante las críticas de varios seguidores que le recriminaban el día a día ideal que muestra en redes sociales y la atacaban duramente por sumarse al reto de hacerse pecas con un brócoli. Críticas que afectaron a la influencer, que como nos ha contado "estoy en un momento bueno pero eso no quiere decir que no tenga algún día malo. Tengo días malos como todo el mundo puede tener". "En las redes se ha vendido como una vida idílica y no, la vida viene con problemas y lo importante es la actitud que tengas y bueno, ese día me cogió bajita, muy cansada también" reconoce. Sin embargo, ya ha recuperado la energía y la sonrisa que la caracteriza con una escapada a Viena para ver a su novio Miguel Barreiro, con el que lleva a las mil maravillas la relación a distancia que mantienen desde hace casi dos años.