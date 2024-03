El rabino jefe serfardí amenaza con un éxodo de Israel si se les obliga hacer el servicio militar

El rabino jefe de Israel, Yitzhak Yosef, ha advertido este sábado de que los judíos ultraortodoxos o haredis podrían abandonar en masa Israel si se les obliga a cumplir con el servicio militar obligatorio de dos años que tienen que realizar el resto de israelíes no árabes. "Si les obligas a ir al ejército nos iremos al extranjero", ha afirmado Yosef en su mensaje semanal. "Todos estos laicos no comprende que sin los kollel y las yeshivas --escuelas talmúdicas-- el ejército no puede tener éxito. Los soldados solo tienen éxito gracias a los estudios de la Torá", ha argumentado. Yosef es hijo del líder espiritual del partido ultraderechista Shas, Ovadia Yosef, y tiene una gran influencia dentro de la comunidad ultraortodoxa y del propio Shas, que apoya al Gobierno que dirige el primer ministro Benjamin Netanyahu. El Gobierno baraja poner fin a la exención del servicio militar para los haredis debido al conflicto armado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). De hecho, la comunidad haredi es la que tiene un mayor índice de natalidad y se estima que unos 66.000 hombres podrían haberse incorporado en el último año a las Fuerzas Armadas israelíes si se hubiera anulado esta normativa. Hasta 540 se han alistado voluntariamente desde el inicio de la ofensiva sobre la Franja de Gaza. En 2022 la población haredi era de unas 1.280.000 personas, es decir, un 13,3 por ciento del total de la pobliación israelí, según el Instituto para la Democracia en Israel. REACCIÓN POLÍTICA Varios diputados han criticado ya la amenaza de Yosef. El líder de la oposición, Yair Lapid, del partido centrista Yesh Atid, ha calificado su advertencia de "insulto para los soldados de las Fuerzas de Defensa de Isarel que sacrifican sus vidas en defensa del país". "El rabino Yosef es un empleado del Estado con un salario del Estado. No puede amenazar al Estado", ha publicado Lapid en X, antes Twitter. Avigdor Liberman, líder de Israel Beitenu, ha argumentado que "sin deberes no hay derechos". "Es una vergüenza que el rabino Yosef y los embaucadores ultraortodoxos sigan dañando la seguridad de Israel en contra de la jalahá" o mandamientos judíos, ha añadido. Desde el partido Sionismo Religioso --en el Gobierno-- también han cargado contra Yosef. "Alistarse en el ejército: ¡qué bueno! Estamos agradecidos por el privilegio de servir al pueblo de Israel, aprender la Torá y ayudar a Israel en un momento de necesidad", han argumentado. "Después de 2.000 años de exilio jamás nos iremos de nuestro país. Una comunidad que está dispuesta a pagar con su vida por la Tierra de Israel no va a rendirse bajo ninguna circunstancia", han añadido. Desde el ultranacionalista Otzma Yehudit (Poder Judío) resaltan que "el servicio militar es un gran privilegio para un judío que se defiende así él mismo y a su país".