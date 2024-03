El 'Open Arms' ultima los preparativos para partir hacia Gaza con alimentos

El personal de al ONG Open Arms ultima ya los últimos preparativos para partir del puerto chipriota de Larnaca con rumbo a la Franja de Gaza con el objetivo de entregar ayuda humanitaria, principalmente alimentos, en el que supone el viaje inaugural de un nuevo corredor humanitario marítimo. "Los preparativos finales están en marcha en Chipre mientras se carga la ayuda de World Central Kitchen y Emiratos Árabes Unidosen el barco de Open Arms con destino a Gaza. Los palés están llenos de ingredientes muy necesarios y comida lista para comer para las familias palestinas que corren riesgo de morir de hambre", ha publicado la ONG World Central Kitchen del chef español José Andrés. "El corredor humanitario nos permitir incrementar de inmediato nuestros esfuerzos y llegar a más familias del norte de Gaza", ha añadido la organización en un comunicado publicado en X, antes Twitter. El buque 'Open Arms' podría partir este mismo sábado siempre que se resuelvan las cuestiones "logísticas" y reciba el visto bueno final de Israel, según informa el diario británico 'The Guardian', que cita fuentes gubernamentales. "Seguimos esperando luz verde de Israel", ha relatado un portavoz gubernamental chipriota, Yiannis Antoniou. "El tiempo también afecta. El barco se va a mover muy lentamente. Tardará aproximadamente el doble, unas 50 horas", ha añadido. Antoniou no ha concretado sin embargo el destino final del buque por motivos de seguridad. Todo el proceso de carga está supervisado por observadores israelíes para satisfacer las reservas de seguridad. Muchos de los productos han sido adquiridos en el propio Chipre en la denominada Operación Amaltea, ha resaltado la televisión chipriota ANT1. Amaltea, que significa Ternura, es el nombre de la nodriza del dios Zeus según la mitología griega. La ruta de Chipre a Gaza es de unas 210 millas, distancia que se tarda unas 25 horas en recorrer en condiciones normales. El ministro de Asuntos Exteriores de Chipre, Constantinos Kombos, ha mantenido este mismo sábado una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores emiratí, Abdulá bin Zayed, "sobre el corredor marítimo de Chipre para llevara ayuda humanitaria a Gaza", ha publicado el Ministerio que dirige Kombos en un mensaje en X. "Estoy profundamente agradecido por el apoyo y la cooperación. Hemos acordado proseguir trabajando estrechamente", ha apuntado. El propio Kombos ha manifestado este sábado su "optimismo" sobre la partida del barco durante el fin de semana. "Hay optimismo de que la operación se activará durante el fin de semana", ha declarado al periódico 'Cyprus Mail'. "Hay varias cuestiones y por eso decimos que el plazo es el fin de semana mientras no haya nada que lo impida, como un incidente en Gaza, Israel o en la frontera con Líbano que afecte a la operación. Esa es la situación ahora mismo", ha explicado. El viernes el secretario general de la ONU, António Guterres, confirmaba a través de su portavoz, Stefan Dujarric, que la coordinadora para ayuda humanitaria y reconstrucción de Gaza, Sigrid Kaag, está trabajando ya con Chipre para poner en marcha el corredor humanitario.