El festival de danza contemporanea de Cartagena, 'MuDanzas', se abre a la danza inclusiva

El festival de danza contemporánea de Cartagena, MuDanzas, se abre este domingo, 10 de marzo, a la danza inclusiva. Por las tablas del Nuevo Teatro Circo, actuará la compañía de la Fundación Pisco Ballet Maite León con la obra 'On Time', donde se reflexiona sobre el paso del tiempo, desde diferentes puntos de vista. Las entradas, desde 12 euros, se pueden adquirir en mudanzas.cartagena.es La Fundación Psico Ballet Maite León es una organización no gubernamental de carácter privado constituida en 1986 en Madrid dedicada a la escena inclusiva. Sus espectáculos han sido representados en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Canadá, siendo vistos por más de 1.000.000 de espectadores. En la actualidad cuenta con dos compañías: Fritsch Company, con espectáculos para público adulto y Compañía Psico Ballet con espectáculos familiares. Fritsch Company persigue la integración laboral de intérpretes con diversidad física, psíquica, intelectual, del desarrollo y/o sensorial a través del trabajo como compañía profesional. Cuenta con un total de 16 integrantes de alto potencial artístico. El espectáculo 'On Time' cuenta con la colaboración de Amaya Galeote, María Cabeza de Vaca y Maite Gámez, tres coreógrafas de danza contemporánea con una larga y reconocida trayectoria artística, con el fin de explorar nuevos retos artísticos con bailarines y actores con diversidad. La obra se compone de tres piezas como son 'Cookies on time' de Amaya Galeote, 'Tras tiempo' de Maite Gámez y 'Fiesta' de María Cabeza de Vaca. EN LA CALLE 'On Time' se podrá ver a las 19.30 horas en el Nuevo Teatro Circo de Cartagena. Pero el festival, tendrá espectáculos de calle por la mañana del domingo. A las 12.30 horas, en Héroes de Cávite, Helena Canas & Olga Lladó, bailarán la pieza Koshas. Sobre las 13.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento, ERTZA hará lo propio con 'Otempodiz' donde se analiza las diferentes maneras de vivir el tiempo, a través de una combinación de lenguajes coreográficos urbanos, tradicionales y contemporáneos.