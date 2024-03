El Circo Fest de Puerto Rico estrena la suspensión capilar en su edición 2024

San Juan, 9 mar (EFE).- El IX Festival Internacional de Circo y Artes de Calle de Puerto Rico, el Circo Fest 2024, arrancó este sábado en las históricas calles del Viejo San Juan y en cuya edición se estrenaron piezas únicas, incluyendo una de suspensión capilar.

Ricardo Martínez, de 24 años y miembro del grupo Circo de la Calle, fue quien tuvo el honor de presentar por primera vez en el festival, en El Bastión, la pieza de suspensión capilar, en el que una persona se cuelga en el aire desde su larga cabellera aguantada a un aro.

"Es una expresión de arte completamente fuera de lo común. Pienso que es algo que rompe los estereotipos de una vida cotidiana. No todo el tiempo conoces a alguien que trabaje en el circo y para mí eso es muy traficante. Llevo un arte único para Puerto Rico y el mundo", resaltó Martínez a EFE luego de su impresionante acto.

Vestido de bailarín flamenco, Martínez, integrante de la Escuela de Bellas Artes de Bayamón -ciudad aledaña a San Juan-, demostró sus dotes artísticos que aprendió durante una semana en un taller en España.

Según contó, en otras ediciones del Circo Fest presentaba con su grupo paradas de manos en una silla o en el trapecio.

Sin embargo, quiso acrecentar sus talentos artísticos hasta irse a tomar el taller del Circo del Sol en España.

Allá, donde dicho curso es de una semana, el artista dominó la suspensión capilar en tres días.

"Aparte de hacer algo fuera de lo normal en el mundo del circo y cotidiano, ha sido una experiencia espiritual", dijo.

"Esto me ha ayudado mucho a sanar como artista y como persona con situaciones de la vida. He pasado por depresiones, ansiedad... me ayuda a ser libre", abundó el joven artista.

Martínez es actualmente el único hombre en Puerto Rico que hace suspensión capilar, aunque hay otras dos jóvenes en la isla y que este año también participarán del festival, las hermanas Melanie y Kemeli Chávez, que también realizan dicho arte.

Y al igual que Martínez estrenó el arte de la suspensión capilar en Puerto Rico y el Circo Fest, así mismo también lo hizo el grupo Y No Había Luz con la comparsa del tiempo, en la que resaltó la necesidad de la seguridad alimentaria en la isla, donde el 85 % de lo que se consume es importado.

"Estuvimos diseñando la comparsa del tiempo con agricultores para reflexionar sobre la comida que consumimos. La isla no da abasto para que pueda consumir lo que produce", aseguró a EFE Yussef Soto, miembro del colectivo, mientras era acompañado de la comparsa con un grupo de músicos y otros artistas participantes del festiva.

"Este es el evento que honra el arte callejero. Hemos llevado teatro en las salas y escuelas, pero ahora es llevar el teatro adonde no llega", enfatizó Soto sobre la necesidad de exponer el arte circense a las calles puertorriqueñas.

Personajes como la madre tierra, los vegetales, el Sol, la Luna y el buey formaron parte de la visión agroecológica de la comparsa del colectivo local que recorrió desde el Museo de San Juan al patio de Cuartel Ballajá.

"Lo más lindo es que celebramos el arte, la cultura, que es lo que tenemos que consumir. Hay que seguir cultivando la semilla de la creatividad y fomentar que estos tipos de espacios son urgentes y que se den", apuntó.

En total, unos 180 artistas de Austria, Irlanda, España, Chile, Italia, Canadá, Venezuela, Finlandia, Argentina y Polonia, así como Puerto Rico demostrarán sus habilidades en la novena edición del Circo Fest 2024, a celebrarse hasta el 17 de marzo próximos.

Del 13 al 17 de marzo, las compañías se movilizarán en una pequeña gira de presentaciones por espacios públicos en los municipios de Culebra, Las Piedras, Guánica y Aguadilla, según detalló en un comunicado Maximiliano Rivas, cofundador de la Asociación ACirc, junto a Maite Rivera Carbonell.

Jorge J. Muñiz Ortiz