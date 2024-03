EEUU asegura que las muertes en Gaza por la caída de paquetes de ayuda no son resultado estadounidense

Las autoridades militares Estados Unidos han dicho estar al tanto de las al menos cinco muertes que se han producido este viernes en la Franja de Gaza a causa de la caída de paquetes de ayuda lanzados por vía aérea por fallos en los paracaídas acoplados a los envíos y han asegurado que no han sido lanzamientos estadounidenses. "Somos conscientes de los informes sobre civiles muertos como resultado de lanzamientos aéreos humanitarios. Expresamos nuestras condolencias a las familias de los que han muerto", ha expresado el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en su cuenta en la red social X, antes Twitter. En la misma publicación, han aseverado que, "contrariamente a algunos informes, esto no fue el resultado de lanzamientos aéreos estadounidenses". A este respecto, el secretario de prensa del Pentágono, el mayor Pat Ryder, ha calificado de "falsos" los informes que apuntan a la responsabilidad de EEUU sobre los mencionados hechos y ha garantizado que sus "ocho paquetes aterrizaron de manera segura en tierra". Estas declaraciones llegan después de que medios palestinos dieran a conocer este viernes la información de las cinco muertes durante una entrega de ayuda humanitaria y después de que las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás), indicaran en un comunicado que este tipo de entrega de ayuda es "inútil", exigiendo la apertura de corredores en tierra para lograr la entrada "inmediata" de miles de toneladas de ayuda para "evitar una hambruna". Las autoridades gazatíes habían hecho responsables de estas acciones a la "Administración estadounidense, la comunidad internacional y las fuerzas de ocupación israelí", denunciando que Israel está perpetrando "una guerra genocida contra civiles, niños y mujeres". Durante las últimas semanas se han realizado varios lanzamientos de ayuda por vía aérea, unos envíos en los que han participado las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, Francia, Jordania y Egipto, entre otros países, para intentar aliviar la crisis en el enclave a raíz de la ofensiva israelí tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás. Naciones Unidas y diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado las extensas restricciones impuestas por Israel a la entrega de ayuda humanitaria a Gaza, sumida en una gravísima crisis humanitaria a causa de la ofensiva militar que ha hecho saltar las alarmas ante el riesgo de una hambruna a gran escala, especialmente ante el colapso del sistema sanitario gazatí.