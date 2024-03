Desestimado el recurso de Texas contra los permisos para migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití

El juez federal Drew B. Tipton ha desestimado el recurso de Texas y otros estados gobernados por el Partido Republicano contra la norma aprobada por la Administración de Joe Biden y que permite la entrada por avión en Estados Unidos de ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití si tienen un valedor dentro del país. La norma permite conceder una residencia provisional hasta a 30.000 migrantes al mes, lo que se ha traducido en la concesión de la residencia para 386.000 personas en su primer año de vigencia. El recurso alegaba que la norma supone una invasión de competencias y provoca importantes perjuicios a las arcas públicas estatales en forma de "carnés de conducir, atención sanitaria, educación, fuerzas de seguridad y servicios correccionales", según recoge la cadena CNN. Sin embargo, el juez considera que estos daños no están suficientemente fundamentados en el recurso e incluso destaca que este programa "en realidad ha rebajado los costes" para Texas porque se ha reducido la entrada de migrantes irregulares de estos cuatro países. La Casa Blanca ha manifestado ya su satisfacción por la sentencia del viernes y ha reiterado su llamamiento al Congreso a aprobar el proyecto de ley sobre seguridad fronteriza, bloqueado por los congresistas republicanos. "La Administración Biden-Harris sigue defendiendo la ampliación de las vías legales a Estados Unidos mientras se aplican consecuencias a quienes no se someten a estos procesos y no tienen permiso legal para seguir en Estados Unidos", ha indicado un portavoz de la Presidencia estadounidense citado por la CNN. La portavoz del Centro para la Legislación y la Política sobre Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), Monika Langarica, ha resaltado que se trata de "una victoria para los 1,5 millones de personas que han aprovechado la aoportunidad de avalar a sus seres queridos". Además supone "un repudio drástico al intento de Texas de hacer rehén a la política migratoria del país entero", según Langarica. Tipton en otra sentencia publicada también el viernes ha fallado a favor de Texas y Misisipi e impide así a la Administración federal emplear los fondos aprobados para construir el muro fronterizo en otros fines relacionados con la frontera.