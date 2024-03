(Crónica) El Girona no baja los brazos y la Real renace en el hundimiento del Granada

El Girona ganó (2-0) a Osasuna este sábado en la jornada 28 de LaLiga EA Sports para seguir siendo segundo, mientras que la Real Sociedad recuperó el pulso a su lucha por la zona europea en el hundimiento los 10 últimos minutos del Granada (2-3) y el Valencia pudo mirar también hacia arriba con un 1-0 sobre el Getafe. El conjunto catalán demostró que piensa seguir luchando por cotas altas, segundo de nuevo tras verse superado el viernes por el FC Barcelona. Tras la derrota ante el Mallorca, el Girona volvió a la senda de la victoria recordando sus mejores momentos de un curso histórico. Portu y Savinho, uno en cada parte, hicieron los goles. Montilivi disfrutó de nuevo de un Girona vertical, peligroso y rápido en sus movimientos, valiente para llegar a la meta rival. Osasuna aguantó de inicio como estrategia, con un disparo de Moncayola como mejor ocasión poco antes del descanso, pero en el segundo tiempo el Girona fue ganando en protagonismo. La lesión de Tsygankov y las paradas de Sergio Herrera no impidieron la sentencia de Savinho, tras un bonito taconazo de Aleix García, un minuto después de que el colegiado le anulase otro gol. El Girona decidió no bajar los brazos, afianzando la zona de Liga de Campeones y aún presionando al líder Real Madrid. Por su parte, la Real venció en el Nuevo Los Cármenes pese a ir 2-1 abajo en el minuto 80. Un doblete de Myrto Uzuni dio fe a los locales, capaces de ponerse por delante dos veces ante un rival de prestigio. Los vascos, en crisis de resultados y, sobre todo, de goles, reaccionaron en el segundo tiempo y remontaron al final. El Granada sucumbió al peligro de encerrarse atrás con muchos minutos por delante. Los cambios de Alexander Medina fueron en busca de hacerse fuerte atrás, pero la calidad de la Real, encontrando a Brais Méndez por dentro, no tardó en rondar el gol desde la reanudación. A 10 del final, Le Normand hizo el 2-2. Los nervios atenazaron al equipo nazarí y, en otra buena combinación visitante, André Silva remató el 2-3. El equipo 'txuri-urdin' se coloca sexto, a la espera de lo que haga el Real Betis, y el andaluz sigue penúltimo, con la permanencia seguro más difícil. HUGO DURO MANTIENE LA OPCIÓN EUROPEA DEL VALENCIA En sesión matinal, el Valencia venció al Getafe gracias al tanto de un ex de los azulones como Hugo Duro. El delantero picó el balón con calidad por encima del meta rival para hacer el único tanto del partido en el minuto 40. El equipo visitante, sin Borja Mayoral ni Greenwood, apretó y supo generar ocasiones sin acierto. Además de Duro, Mamardashvili fue también héroe de Mestalla, ya que detuvo las buenas opciones madrileñas. Así, el Valencia volvió a ganar después de tres jornadas sin hacerlo, con la sexta plaza aún factible. Mientras, el Getafe, con una victoria en los últimos siete partidos, aún aplaza la permanencia matemática, pese a que suele estar más cerca de ganar que de perder sus partidos.