Cierran las urnas en el referéndum de Irlanda para retirar alusiones sexistas de la Constitución

Irlanda ha cerrado esta noche las urnas de un referéndum constitucional en el que la población estaba llamada a pronunciarse sobre su aprobación para sacar adelante dos enmiendas de la Carta Magna que retiren ciertas alusiones sexistas del texto y amplifiquen el concepto de familia. La participación se ha mentenido en cotas bajas a lo largo de toda la jornada, con datos parecidos a los del referéndum de 2018 para retirar el derecho a la vida de los nonatos. Aquella votación, el último precedente de referéndum en Irlanda, culminó con un 53,6 por ciento de participación. El recuento de los votos comenzará el sábado a partir de las 9.00 (hora local), y se espera que los resultados definitivos de las dos enmiendas se den a conocer en dos declaraciones por separado ya por la noche, según informaciones recogidas por la cadena de televisión pública irlandesa RTE. La Constitución actual define la familia como la "unidad primaria y fundamental" dentro de la sociedad, pero el Gobierno apuesta por ampliar la definición para matizar que esta institución puede estar basada en el matrimonio "o en otras relaciones duraderas". Del mismo modo, el Gobierno irlandés impulsó el referéndum para retirar un artículo en el que se estblece que, "por su vida dentro del hogar, la mujer brinda al Estado un apoyo sin el cual no se puede lograr el bien común". Para esta segunda revisión, se plantea una redacción según la cual son los miembros de una familia quienes "dan a la sociedad un apoyo sin el cual no se puede lograr el bien común", de tal manera que no quede circunscrito a la mujer.