'Canelo' Álvarez rompe su palabra y expondrá sus títulos ante el mexicano Munguía

Redacción Deportes, 8 mar (EFE).- El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez rompió su palabra de que no pelearía contra sus compatriotas al anunciar este viernes que expondrá sus títulos mundiales del peso supermediano ante Jaime Munguía el próximo 4 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada (EE.UU.).

"Estoy aquí para anunciar mi pelea del próximo 4 de mayo contra Jaime Munguía. México contra México. Viva México, cabrones", señaló Álvarez a través de un vídeo en sus redes sociales en el que aparece vestido de negro y con el puño en alto.

Desde hace un par de años el campeón, en medio de críticas, dio sus razones por las que no combatiría ante sus compatriotas.

"Cuando digo que no peleo con mexicanos es porque siento que yo represento a México. No quiero sonar arrogante ni mucho menos, pero yo represento a mi país en todo el mundo, por eso lo digo", dijo en septiembre del 2022 a sus detractores del porqué no pelearía ante pugilistas de su país.

'Canelo', de 33 años, es el monarca de los cuatro organismos más importantes del pugilismo en el orbe, Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial (AMB), Organización Mundial (OMB), y Federación Internacional (FIB), lo que lo hace monarca indiscutible de la división supermediana.

El nacido en Guadalajara, Jalisco, con un récord de 60 victorias, 39 de ellas por nocaut, dos derrotas y dos empates, se medirá con Munguía, de 27 años, originario de Tijuana, Baja California, con marca invicta de 43 triunfos, 34 por la vía rápida.

Saúl Álvarez llega a este combate luego de que en septiembre del año pasado venció por decisión unánime al estadounidense Jermell Charlo, un combate que le acarreó críticas por exponer sus cinturones ante un rival que subió dos divisiones.

Jaime Munguía arriba a esta pelea fortalecido por el triunfo que obtuvo en enero pasado por nocaut técnico en el noveno episodio sobre el británico John Ryder.

Al escoger como rival a Munguía, 'el Canelo' Álvarez volvió a evitar al retador mandatorio del peso supermediano del CMB, el mexicoamericano David Benavidez, invicto en 28 combates con 24 nocauts.